Drôles, intenses, tragiques: top 20 des images fortes du sport en 2021

Malgré la pandémie, l'année 2021 a été très riche en sport. Il y a bien sûr eu les Jeux olympiques de Tokyo et l'Euro de football. Mais pas que! Et qui dit sport dit forcément émotions intenses.

Par chance, elles ont souvent été immortalisées par de talentueux photographes. Alors on vous a compilé un top 20 des images les plus fortes de sportifs et sportives durant les 365 derniers jours.

Image: keystone

Le 22 janvier, le Suisse Urs Kryenbühl fait une terrible chute sur le dernier saut de la descente de Kitzbühel, la mythique Streif. Le Schwytzois s'en tirera, mais avec de grosses blessures: une déchirure des ligaments du genou, une clavicule cassée et une commotion cérébrale. Heureusement, il a pu rechausser les lattes en compétition cet hiver.

image: imago

Le 25 mars, la Mannschaft envoie un message fort au Qatar. Juste avant son match contre l'Islande, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022 – qui se déroulera dans le pays du Golfe –, les footballeurs allemands posent pour la photo d'équipe avec des t-shirts noirs où figurent des lettres blanches. Ensemble, ils forment les mots «Human rights» (droits humains). Une remontrance envers le Qatar, accusé d'exploiter les ouvriers sur les chantiers du Mondial et de causer la mort de milliers d'entre eux.

image: imago

Les mythiques Glasgow Rangers remportent le championnat écossais de football pour la première fois depuis dix ans. En 2012, ils avaient fait faillite et étaient tombés en quatrième division. Alors autant dire que leurs supporters ont fêté ce sacre comme il se doit (avec déjà quelques bières dans le buffet, apparemment)!

image: imago

La jockey Sarah Winkeler ne semble pas tout à fait maîtriser la situation avec son hongre, le dénommé Waldenser, sur un chemin à côté de l'hippodrome. L'Allemande ne pourra pas éviter la chute, heureusement sans trop de dégâts.

image: imago

Sale journée pour Serena Williams ce 29 juin. La tenniswoman américaine, à la recherche de son 24e titre du Grand Chelem (elle égalerait le record de Margaret Court), doit abandonner sur blessure au premier tour de Wimbledon contre Aliaksandra Sasnovich. La cadette des sœurs est prise par l'émotion et lutte contre les larmes.

image: imago

Dernière journée de la phase de groupe de l'Euro. A Munich, l'Allemand Leon Goretzka égalise à 2-2 contre la Hongrie à la 84e minute et envoie son pays en huitième de finale, au détriment des Hongrois. Pour célébrer son but, il forme un cœur avec ses mains. Un message adressé aux supporters hongrois, qui s'étaient fait remarquer durant la compétition pour leur homophobie et leur racisme.

Image: keystone

Marc Hirschi, le grand espoir suisse du cyclisme, chute lourdement lors de la première étape du Tour de France le 26 juin. Touché à une clavicule, le Bernois remontera sur son vélo dès le lendemain.

Image: keystone

L'horreur à Copenhague ce 12 juin. La star de l'équipe danoise de football Christian Eriksen s'effondre sur le terrain en plein match, lors de la première journée de l'Euro 2020 contre la Finlande. Il est victime d'un arrêt cardiaque. Aussi exemplaires que tétanisés, ses coéquipiers forment un cercle autour de lui pour le protéger des regards et appareils photo trop curieux. Heureusement, Christian Eriksen s'en sortira et espère désormais rejouer à haut niveau.

image: keystone

28 juin. La folie dans les rues de tout le pays. La Suisse vient de battre la France en huitième de finale de l'Euro, après l'arrêt décisif de Yann Sommer sur le tir au but de Kylian Mbappé. Sur la pelouse de Bucarest, tous les membres de la Nati laissent exploser leur joie comme jamais.

image: keystone

L'image est douloureuse. Le 7 juillet, Roger Federer sort du court central de Wimbledon et rentre aux vestiaires la tête basse et la mine dépitée. Il vient de perdre sèchement – en trois sets – contre le Polonais Hubert Hurkacz en quart de finale. Avec un cinglant 6-0 à la dernière manche. C'est pour l'instant le dernier match que le Bâlois a disputé. Et on espère que ce n'est pas le dernier, tout court, de sa formidable carrière.

image: keystone

Ne rangez pas tout de suite les mouchoirs... On reste dans le registre de la tristesse, avec cette photo qui rappelle de mauvais souvenirs aux fans de la Nati. Mais qui est aussi un magnifique exemple de fair-play. L'équipe de Suisse de football vient de perdre en quart de finale de l'Euro contre l'Espagne, aux tirs au but. Le jeune Ruben Vargas, qui a raté son essai, est inconsolable. C'est son adversaire, Thiago Alcántara, qui se précipite pour le prendre dans ses bras et le réconforter. La classe!

image: imago

Le 11 juillet, l'Italie devient championne d'Europe de football après une finale anxiogène à Wembley contre l'Angleterre, remportée aux tirs au but. Le gardien transalpin Gianluigi Donnarumma vient d'arrêter la tentative du malheureux Bukayo Saka et offre le titre à son équipe. Ses coéquipiers se jettent sur leur héros.

image: imago

Des espoirs de médaille qui s'envolent, au propre et au figuré. Le 26 juillet, le favori de l'épreuve de VTT des JO de Tokyo, Mathieu van der Poel, chute lourdement. Les images spectaculaires des malheurs du Néerlandais font le tour de la planète. Logiquement, il abandonnera la course.

Image: keystone

Le 27 juillet 2021 restera un jour historique pour le sport suisse. Dans l'épreuve féminine de cross-country en VTT, les Suissesses ont réalisé le triplé sur le podium. Jolanda Neff s'est parée d'or, tandis que Sina Frei et Linda Indergand ont glané respectivement l'argent et le bronze. Ça valait bien une belle accolade à l'arrivée!

image: keystone

L'émotion de Belinda Bencic. La tenniswoman saint-galloise vient de remporter la finale du tournoi olympique de simple à Tokyo. Elle a réalisé le plus grand exploit de sa carrière. Au Japon, elle gagnera aussi la médaille d'argent du tournoi de double avec sa compatriote Viktorija Golubic. Quels JO pour Belinda Bencic!

image: imago

Assurément l'un des superbes moments des Jeux olympiques de Tokyo. Ex æquo, les sauteurs en hauteur Gianmarco Tamberi (Italie, à gauche) et Essa Mutaz Barshim (Qatar) ont décidé de partager la médaille d'or.

image: keystone

Une photo que les fans du FC Barcelone ne peuvent tout simplement pas voir. En août, lors d'une conférence de presse, Lionel Messi fait ses adieux au club catalan, qu'il doit quitter après plus de 20 ans. L'émotion est trop forte pour le génie argentin, qui n'arrive pas à retenir ses larmes.

Image: KEYSTONE

Magnifique. Toute la rage de vaincre, la joie et le soulagement de Marcel Hug lors des Jeux paralympiques de Tokyo, où le Suisse a remporté l'or sur le 1500 mètres en fauteuil roulant.

image: imago

La légende de la moto Valentino Rossi dispute ce 14 novembre la dernière course de sa carrière. L'Italien, neuf fois champion du monde, n'a rien perdu de son sens du spectacle.

image: imago

Max Verstappen devient champion du monde de Formule 1 pour la première fois de sa carrière, le 12 décembre. Le Néerlandais a coiffé au poteau son grand rival Lewis Hamilton au dernier tour du GP d'Abu Dhabi, après une course complètement folle. On comprend la joie de Verstappen, qui n'a pas hésité à sortir le champagne après la course.

Ce vendredi soir, ce sera à vous de le faire! On vous souhaite une excellente année 2022 à toutes et à tous, remplie de bonnes choses!

Adaptation en français: Yoann Graber