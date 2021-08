Sport

Beach soccer: la Suisse éliminée en demi-finale



Malgré un goal de rêve, la Suisse est éliminée du Mondial de Beach soccer

Il n'y aura pas de finale pour l'équipe de Suisse. En demi, elle a perdu aux tirs au but contre la Russie. Mais les Helvètes ont fait le spectacle, en marquant un but somptueux.

Le rêve a pris fin samedi pour l'équipe de Suisse de Beach soccer. Elle a perdu en demi-finale du Championnat du monde face à la Russie, hôte du tournoi.

Une défaite rageante, puisque le la Nati a poussé les Russes jusqu'aux tirs au but (5-5 après prolongation). Encore plus frustrant: elle menait toujours d'un but à vingt secondes de la fin du temps réglementaire.



Malgré la défaite, les hommes d'Angelo Schirinzi pourront se consoler un peu en revoyant leur goal du 4-3. Une merveille!

Les cinq joueurs de l'équipe – y compris le gardien – ont touché le ballon, sans qu'il retombe sur le sable. Au bout de cette succession de passes aériennes, le ciseau de la star de la Nati Dejan Stankovic n'a laissé aucune chance au portier russe.

Le chef d'œuvre suisse en vidéo Allein diese Traumkombination der #Beachsoccer-#Nati zum zwischenzeitlichen 4:3 im WM-Halbfinal gegen Russland ist das Eintrittsgeld wert! #srffussball pic.twitter.com/opDF8TdgX1 — SRF Sport (@srfsport) August 28, 2021

Les Suisses affronteront le Sénégal dimanche après-midi dans la petite finale.

