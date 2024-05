On tient peut-être un nouveau record du monde

Sebastian Steudtner a peut-être battu sa propre marque mondiale de la plus haute vague jamais surfée. Mais il faudra attendre encore longtemps pour que la hauteur soit certifiée.

Plus de «Sport»

Nazaré au Portugal est un spot qui «envoie du lourd» comme l'on dit dans le jargon du surf. Les vagues y sont immenses et c'est là qu'en 2020, l'Allemand Sebastian Steudtner a surfé une déferlante de 26,2 mètres de haut, soit l'actuel record du monde.

Mais en avril, Steudtner a partagé des images - tournées à Nazaré le 24 février dernier - qui laissent penser que la marque pourrait être battue. Non pas parce que notre œil est avisé, mais bien parce qu'après l'analyse des données enregistrées, Steudtner et son équipe sont en mesure de dire que le rouleau mesurait 28,57 mètres de haut ce jour-là au Portugal. On parle à titre d'exemple d'un immeuble de neuf étages.

Cette vague dingue ⬇️ Vidéo: twitter

Il faudra attendre encore longtemps avant que cette hauteur soit homologuée, les instances devant analyser à leur tour la vague et les diverses données mesurées. Le record actuel - réalisé en 2020 - n'avait d'ailleurs été certifié qu'en 2022 par la World Surf League (WSL), l'organisation en charge des compétitions professionnelles, et le Guinness des records. Ceci reflète toute la complexité de la mesure exacte des hauteurs de vague.

Mais alors, comment Steudtner et son équipe ont-ils la certitude d'avoir amélioré la marque? Ils s'appuient sur les ingénieurs de Porsche Engineering, avec qui ils collaborent depuis de nombreuses années (ils ont créé ensemble une planche dédiée aux grosses vagues, pouvant atteindre les 100 km/h). La société allemande a développé pour l'occasion un drone bardé de capteurs et de caméras, capable de «mesurer toutes les zones de la vague dans un rayon d'environ 100 mètres».

«Nous sommes disposés à partager nos connaissances techniques avec des experts officiels» Marcus Schmelz, chef de projet chez Porsche Engineering, prêt à tout pour que le record soit homologué

Sebastian Steudtner a bénéficié le jour de sa performance de la houle produite par la tempête Louis, très active les jours précédents. Mais même sans cette activité anormale, le site de Nazaré possède à cette saison les caractéristiques optimales pour surfer des tubes géants, en raison du «canyon de Nazaré», une faille de 170 km de long et 5 km de profondeur propulsant la houle de l'Atlantique en direction du littoral.

(roc)