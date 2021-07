Sport

Quizz

Jeux olympiques de Tokyo: quel sport feriez-vous?



image: keystone/shutterstock

Quel sport des JO de Tokyo êtes-vous?

Les JO débutent ce vendredi. Il y a 33 sports au programme. Mais au fait, lequel vous ressemble le plus? Pour le savoir, faites notre quiz!

Les Jeux olympiques de Tokyo débutent ce vendredi et se dérouleront jusqu'au 8 août. Malgré une édition particulière à cause de la pandémie de Covid-19 – pas de spectateurs et de nombreux forfaits d'athlètes –, on se réjouit de les suivre.

33 sports, 50 disciplines et 339 épreuves auront lieu durant ces deux semaines. Grâce au quiz ci-dessous, vous pourrez savoir quel sport au programme de ces JO vous ressemble le plus. Il suffit de choisir pour chacune des 10 questions la réponse de votre choix. Vous obtiendrez votre résultat à la fin du quiz.

C'est totalement subjectif, et il n'y a aucun jugement de valeur 😉 Amusez-vous bien!

Quiz 1. Quelles sont vos vacances de rêve? Du balnéaire, classique mais efficace Shutterstock Un bon bol d'air frais à la montagne Visiter la nouvelle ville tendance Shutterstock Le camping, parce qu'en fait, c'est pas si beauf Une petite croisière, pépère Shutterstock Pas envie de glander grand chose, le canapé fera l'affaire 2. Quel est votre style vestimentaire? Rien de plus confortable et stylé qu'un sarouel Le must, c'est la chemise à carreaux Total bling bling, et j'assume Je ne troquerai pour rien au monde mes costumes Dedans ou dehors, les fringues de sport, c'est la base Les traditions, c'est important 3. Quelle est votre boisson préférée? Eau Coca-Cola Bière Vin rouge Thé froid Whisky 4. Qu'utilisez-vous pour rentrer dans votre appartement? Je prends toujours l'ascenseur Les escaliers, pour travailler mon cardio Je grimpe les étages à la perche pour muscler mes bras Rien du tout, j'habite au rez-de-chaussée Je fais atterrir mon hélicoptère sur le toit Je ne rentre jamais chez moi 5. Après une grosse journée, au moment de rentrer chez vous, vous êtes à la bourre devant la gare, avec un mince espoir de chopper encore votre train qui part dans 30 secondes. Du coup: Vous vous prenez pour Usain Bolt et décidez de sprinter comme jamais pour l'attraper à tout prix Vous allez boire un café tranquille en attendant le prochain une demi-heure plus tard Pas grave: vous appelez vos potes ou la famille pour leur demander de venir vous chercher Vous vous en balancez de cette question: vous ne prenez jamais le train parce que vous faites tous vos trajets en voiture Vous ne voulez pas vous stresser et vous prenez un taxi, même si ça va douiller Pas de soucis! Vous décidez de ne pas rentrer chez vous et allez dormir chez un ami dans le coin 6. Quel est votre couvre-chef préféré? Shutterstock Béret Bandana Casquette de baseball Haut-de-forme Bonnet Chapka 7. Une pizzeria s'installe au bas de votre immeuble ou à 10 mètres de votre maison. Que faites-vous? Je n'irai jamais, je continue à cuisiner mes légumes pour rester fit J'y vais tous les soirs, parce que c'est quand même bien pratique en rentrant du boulot J'y vais de temps en temps: un petit resto entre amis, ça passe toujours bien Quoi! Une pizzeria? Pas pour moi... Si ça avait été un gastro, ça aurait été une autre histoire J'y vais tous les jours, mais je prends à l'emporter J'y vais tous les jours, et je me fais livrer à la maison 8. Quelle est votre fête d'anniversaire idéale? Dans un chalet en montagne, avec des amis Shutterstock Dans un lieu de fête loué spécialement pour l'occasion, avec un DJ aux platines et entre amis Shutterstock En boîte de nuit Tout seul chez moi Un petit voyage en couple Un souper canadien dans un parc public avec des amis Résultat

Le Japon 1 / 78 Le Japon source: reddit