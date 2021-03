Sport

Réveil musculaire

LHC, Manchester City, FC Bâle: c'est dans la tête que ça se passe



C'est dans la tête, qu'ils disaient

Vous avez bien dormi? Remettez votre esprit en alerte avec les infos sportives de la nuit à parcourir et quelques questions à soulever.

Win City

Il y a trois mois, Pep Guardiola avait la barbe des mauvais jours, il parlait fatigue et surmenage, la presse spécialisée doutait poliment de sa sagacité, et Manchester City trainait les pieds, las, vide de tout, derrière les premiers.

Mardi soir, les mêmes lambins, avec le même Guardiola à leur tête, rasé de près et badin, ont remporté leur 21e victoire d'affilée, toutes compétitions confondues (4-1). Certes contre Wolverhampton, certes avec des phases de possessions stériles (80% en première période, un seul but) mais avec des espiègleries de cours de récré, dans un enchaînement jubilatoire de passes vives et de dribbles joyeux.

Le résumé de City - Wolves Vidéo: YouTube/Man City

Comment tout a-t-il pu changer aussi brusquement? C'est Novak Djokovic qui, en 2018, au sortir d'une longue phase dépressive, rappelait aux scrutateurs de la chose sportive: «On peut avoir le talent, on peut avoir le physique. Mais dans la vie comme dans la haute compétition, tout part toujours du coeur et de la tête.»

C'est pô juste

Le Lausanne HC a commencé la saison en chambre, à écoper de quarantaines répétées, et c'est vrai que ce n'était pas marrant. Puis le syndic de Prilly, où réside le club, a démantelé un réseau de journalistes alémaniques qui «menaient une cabale contre un LHC trop puissant», et c'est certain que le succès dérange (sept fois champion de LNB). Puis les dirigeants ont commencé à sentir que les arbitres étaient contre eux - des arbitres majoritairement alémaniques. Et maintenant, Lausanne doit rattraper son retard et enquiller 17 matches en 34 jours, des conditions de travail inhumaines.

Quand la période est lourde, les têtes sont basses Image: KEYSTONE

Tout cela pour dire que le LHC a concédé cette nuit une nouvelle défaite, certes aux tirs au but, contre Fribourg Gottéron (4-5). Et qu'à force de soulever des problèmes, il semble de plus en plus harassé. A moins que ce ne soit encore une campagne de désinformation.

Grosse fatigue

Après les manifestations de rue et la mise à pied de son capitaine Valentin Stocker, pour délit de grande gueule, le FC Bâle tente de restaurer le calme; à tout le moins, la discipline. Les employés du club ont été sommés de ne plus s'exprimer sur les affaires, ni publiquement, ni discrètement. L'entraîneur, dans l'immédiat, ne sera pas licencié. Mais Ciriaco Sforza se méfie un peu car, selon l'usage, funeste présage, les dirigeants lui ont renouvelé leur confiance. Pis: «Une pleine et entière confiance.» Ce qui, en football, signifie qu'il faudra rapidement dissiper les doutes.

«Ce que je voudrais pour mon anniversaire? Juste un peu de repos»

Mardi encore, plusieurs médias, dont watson, confirmaient une transaction avec la société britannique d'investissement Centricus. Cette société entrerait au capital à hauteur de quinze millions de francs, ce qui en ferait le nouveau décisionnaire du FC Bâle.

La pensée revitalisante

Pour aller de l'avant, de tout coeur avec le FC Bâle et le LHC, cette réflexion inaltérable:

«L'avenir nous tourmente, le passé nous retient. C'est pour ces raisons que le présent nous échappe»

