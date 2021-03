Sport

Réveil musculaire

LS, Paris, Barcelone, Madrid: rien ne se passe comme prévu



Réveil musculaire

Et si rien ne se passait jamais comme prévu?

Vous avez bien dormi? Remettez votre esprit en alerte avec les infos sportives de la nuit à parcourir et quelques questions à soulever.

Bon vent sur le Léman

Mine de rien, Lausanne est là, bien là. Ce n'est certes pas un exploit d'aller gagner à Vaduz, dernier du classement, mais c'est devenu rare, assez bizarrement, depuis le début de l'année, où les Liechtensteinois totalisent presque autant de points que Young-Boys.

Le résumé de Vaduz - Lausanne Vidéo: RTS

Vainqueur 3-0 avec une défense de bouts de ficelle (trois blessés), le LS est désormais tout proche de la deuxième place - mine de rien... Pareil pour Servette qui, même chahuté, même quelconque dans le jeu (autre rareté), est revenu de St-Gall avec une victoire 1-0 (but de Kyei sur coup-franc); alors que le mois dernier, on en parlait comme d'un vieil oncle cacochyme.

Le résumé de St Gall - Servette Vidéo: RTS

C'est un énième rebondissement, un éternel recommencement, dans un championnat passionnant. Ou pour reprendre l'un des adages les plus rébarbatifs de la littérature sportive: tout va très vite dans le football.

Fronde sur la France

Depuis que le PSG est passé sous pavillon qatari, le championnat de France ne présente plus qu'un intérêt épars, le même que ces romans à tiroir, certes bien foutus, dont on devine la fin avant le premier émoi. Pour des raisons qui échappent à toute analyse rationnelle, Covid compris, ce n'est pas la même histoire cette année. Pas du tout.

Le top 4 de Ligue 1 n’a jamais été aussi indécis. 🤯



1️⃣ LILLE : 59 pts

2️⃣ PARIS : 57 pts

3️⃣ LYON : 56 pts

4️⃣ MONACO : 55 pts



Et il reste...



Monaco - Lille

Lyon - Paris

Paris - Lille

Lyon - Lille

Monaco - Lyon



Palpitant. 🔥 pic.twitter.com/7xdg9FwjOd — Actu Foot (@ActuFoot_) February 28, 2021

Le suspense est tel que personne ne semble y croire franchement, jusqu'à le dévoyer. Voilà des semaines que Paris est censé «passer la vitesse supérieure», que Lyon est supposément fragile, que Lille doit forcément craquer et que Monaco monte irrésistiblement en puissance. Mercredi soir, Paris a gagné tout gentiment contre un Bordeaux à la ramasse, Lille a marqué dans les arrêts de jeu, Monaco a dévoilé des faiblesses et Lyon a encore évité le pire de justesse (tous les résultats ici). Quatre équipes pour un titre. Ce n'est pas du chiqué; pas cette fois.

Miracle à Barcelone

Battu 2-0 à l'aller, le Barça a retourné Séville et l'opinion publique en gagnant 3-0 (après prolongation) dans son stade désert. Les Catalans sont en finale de la Coupe du roi - et leur président en prison. La fin du monde attendra.

Le résumé de Barcelone - Séville Vidéo: YouTube/ActualiteBarca

Rebondissement au Real

On sait déjà que Zinedine Zidane ne sera pas licencié, qu'il pourrait même signer un nouveau contrat - une hypothèse jamais envisagée depuis le début de la saison. Mais l'entraîneur du Real Madrid pourrait également avoir la haute main sur le marché des transferts et recevoir un chèque en blanc pour au moins un joueur de son choix (Mbappé? Pogba? Salah?). C'est le quotidien AS qui, à l'encontre de toutes les rumeurs propagées ces derniers mois, l'annonce à ses lecteurs. Et si dans la vie comme dans le football (où tout va très vite, on ne le dira jamais assez), rien ne se passait jamais comme prévu?

La pensée idoine du jour

«L'imprévu n'est pas l'impossible: c'est une carte qui est toujours dans le jeu»

Et du rire pour rester en bonne santé

Plus d'articles sur le sport Mathématiquement, Federer est relégué. Mais qui aime les maths? Link zum Artikel Comment le FC Bâle est devenu un club en perdition Link zum Artikel Les présidents de club sont toujours plus jeunes Link zum Artikel Pour jouer au foot, ces Romands bravent la police et le Covid Link zum Artikel On vous explique le petchi actuel au Barça Link zum Artikel Montrer tous les articles