Les fans du FC Bâle descendent dans la rue, Federer revient à la maison



Les fans de Bâle descendent dans la rue, Federer rentre à la maison

Vous avez bien dormi? Remettez votre esprit en alerte avec les infos sportives de la nuit à parcourir et quelques questions à soulever.

Les Marseillais à Bâle

Plus de mille supporters ont «envahi» la ville, lundi soir, pour manifester contre la politique du FC Bâle et la mise à pied du capitaine Valentin Stocker.

6/ Jetzt Anspracche. Gruppe will zum Landhof laufen. „Burgener ist nicht mehr tragbar für diesen Verein“, sagt der Redner. Viel Applaus. Demo läuft jetzt zur Freien Strasse #rotblaulive pic.twitter.com/NfGMbjxGn1 — daniel faulhaber (@dan_faulhaber) March 1, 2021

Sevré de stade et de victoires, les fans ont laissé déborder leur frustration dans la rue, où ils n'auraient cassé que des oreilles. Le communiqué de police précise sobrement que la majorité des manifestants portait le masque. On reste en Suisse, tout de même...

A l'origine du problème? La direction du FC Bâle a pris la défense de son entraîneur, Ciriaco Sforza, un Argovien au funeste passé zurichois, dans le conflit de loyauté qui l'opposait à une idole locale.

Image: KEYSTONE

Officiellement sanctionné pour ses critiques dans la presse, Valentin Stocker devient la troisième figure culte que le FCB sacrifie au nom des règles d'entreprise, après Alex Frei et Marco Streller. Les fans, cette fois, ne l'ont pas supporté.

Image: KEYSTONE

En nettement plus civilisé, ce mouvement de masse est la réplique exacte des émeutes qui ont frappé Marseille le mois dernier, au paroxysme d'une distanciation physique, mais aussi sociale, entre un club et sa base. Notre époque marque une rupture toujours plus nette entre deux obsessions divergentes, entre la gestion et les émotions, entre les affaires de sous et les histoires de coeur, entre des supporters qui «confondent parfois le sentiment d'appartenance et le droit de propriété», comme l'écrit joliment Vincent Duluc, et des propriétaires qui ne font pas de sentiments. Ces positions-là, dans un football européen chargé d'histoire, deviennent parfois irréconciliables.

Federer ne sera pas de service à Miami

Son retour reste prévu à Doha, la semaine prochaine. Mais Roger Federer n'ira pas plus loin; ou pas encore. Selon The Miami Herald, le Bâlois a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Miami, dont il est le tenant du titre.

Il n'est pas exclu que des raisons sanitaires, voire familiales, aient tout simplement dissuadé RF de voyager aux Etats-Unis, où les privations de liberté ne sont pas les mêmes qu'à Doha (on évoque bien ici des privations d'ordre sanitaire). C'est du moins ce que laissent entendre certaines rumeurs: Federer a pris goût à la vie à la maison.

Le Real devient banal

Certains diront qu'il a arraché le nul, d'autres qu'il a lâché deux points (1-1, égalisation de Vinicius Jr à la 89e minute contre la Real Sociedad). Peu importe le point de vue, reste l'impression générale: le Real Madrid paraît moins sûr, moins vif, moins talentueux, probablement aussi moins passionné, cette saison, dans son petit stade de banlieue aux travées désertes, où il est exilé pendant les travaux du Santiago Bernabeu. Le championnat n'est pas encore perdu (cinq points de retard sur l'Atlético) mais qu'en est-il de l'espoir?

Image: AP

La pensée positive du jour

Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant.

Très belle journée à toute et à tous.

