Sport

Réveil musculaire

Cette année, en play-off, on vit tout et son contraire



Réveil musculaire

Cette année, en play-off, on vit tout et son contraire

Vous avez bien dormi? Remettez votre esprit en alerte avec des infos à parcourir et des questions à soulever.

C'est quoi le réveil musculaire? Les principales actualités de la nuit livrées tous les matins à 7 heures tapantes, avec juste ce qu'il faut d'entrain, de mouvements d'humeur et d'exercices de style.

Les lois de la jungle 🦅🐉

Cette saison, le hockey est une succession assez fantastique de bonnes phases et de mauvaises passes, où les qualités de la veille sont les manques de demain, et et vice-versa. Mais voyons tout cela de plus près....

Genève-Servette, qui avait perdu le premier match «en montrant des lacunes inquiétantes qu'il ferait bien de corriger au plus vite» (dixit la formule consacrée), a survolé sa série contre Gottéron en gagnant quatre matches d'affilée, dont le dernier 5-0 cette nuit.

«en montrant des lacunes inquiétantes qu'il ferait bien de corriger au plus vite» (dixit la formule consacrée), a survolé sa série contre Gottéron dont le dernier 5-0 cette nuit. Gottéron qui, pendant toute la saison, avait ébloui par l'intelligence limpide de son power-play , s'est éteint comme un pet de dragon dans l'eau, en ne marquant qu'un seul but dans cette situations spéciale. But que l'ATS qualifie de «petit arbuste qui cache une immense forêt».

, s'est éteint comme un pet de dragon dans l'eau, en ne marquant qu'un seul but dans cette situations spéciale. But que l'ATS qualifie de «petit arbuste qui cache une immense forêt». Et pour rester dans la jungle, où «un aigle anar a surgi de nul part pour avaler un dragon redevenu lézard» (résumé de la presse), ce quart-de finale a déjoué toutes les lois de la nature, à commencer par le raisonnement syllogistique de Ice Master Klaus, qui voyait en Gottéron «un possible champion» (par ici la malencontreuse sortie).

Revivre le massacre en vidéo Vidéo: RTS

Les rois de la jungle 🦁

Deux lions dans la même série n'y retrouveraient pas leurs petits. Voyons cela...

Il est dit dans un compte-rendu que le Lion lausannois «a enfin retrouvé son jeu» en gagnant 5-2 à Malley.

en gagnant 5-2 à Malley. Mais il est dit un peu plus loin que «Lausanne a joué le même jeu que les Zurich Lions» - ce n'était donc pas le sien? Ce jeu consiste en trois lettres bien connues: Patience, Calme et Responsabilité.

- ce n'était donc pas le sien? Ce jeu consiste en trois lettres bien connues: Patience, Calme et Responsabilité. Il est dit encore que le Lion lausannois, qui avait le couteau sous la gorge , l'a de nouveau entre les dents - «t'as rangé où le couteau? »

, l'a de nouveau entre les - «t'as rangé où le couteau? » L'analyse objective de la situation est encore plus difficile à cerner: Lausanne qui, tantôt avait mauvais caractère, tantôt n'en avait pas assez, en a désormais «pour deux», car il est dit un peu partout que Zurich en a «singulièrement manqué», préférant s'énerver et se chicaner .

. Entre deux équipes qui partagent le même emblème (le lion) et dont les membres parlent le même idiome (züritütsch), les échotiers n'ont pas fini de perdre leur latin (dans une botte de foin): c'est 3-2 dans la série pour les Lions de Zurich.

Revoir la révolte du Lion lausannois Vidéo: RTS

Rapperswil retrouve ses fauves 🎪

La grande surprise, la seule, la vraie, est l'élimination de Lugano par Rapperswil, et pas qu'un peu: 4-1 dans la série, dont une dernière victoire 4-3, cette nuit, après prolongation.

Les images de l'impensable Vidéo: RTS

Dixième de la saison régulière, Rapperswil en est passé par les pré-play-off, où il a sorti Bienne, pour éliminer le deuxième de la même saison régulière. L'écart de budget et de talent est au moins aussi important que ne l'indique le score, mais dans le sens opposé.

Et pour remettre bon ordre dans ces contradictions permanentes, Zoug a battu Berne 5-2 et mène assez logiquement 3-2 dans la série.

Règlement de comptes 🤕

Un seul petit but inscrit à la 90e minute d'un match affreusement calme, sinon joliment ennuyeux, a éloigné Lucerne de la relégation, avec désormais neuf points d'avance sur Sion, et Lausanne des places européennes. C'est la première fois depuis son arrivée à Lucerne que Fabio Celestini bat le club qui l'a fait connaître, puis virer, après quatre tentatives malheureuses. Les vieux comptes font les bons ennemis.

Super-cherie

Après le retrait des uns et la fuite précipitée des autres, il ne reste plus que deux clubs en Super Ligue, Barcelone et le Real Madrid. Soit les deux membres les plus lourdement endettés (environ un milliard d'euros) de la caste auto-constituée. Pour deux clubs habitués à vivre à crédit, c'est peu dire qu'ils en perderont beaucoup.

La citation du jour (chacun se reconnaîtra) «On peut sortir un tigre de la jungle mais la jungle ne quitte jamais le tigre»

Pour conclure, encore quelques images des play-off pour vous souhaiter une très belle journée.