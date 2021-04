Sport

Réveil musculaire

Les «Merseyside Reds» n'étaient pas les bienvenus



Réveil musculaire

Liverpool a perdu son nom et son honneur

Vous avez bien dormi? Remettez votre esprit en alerte avec des infos à parcourir et des questions à soulever.

Julien Caloz Julien Caloz Suivez-moi Se désabonner

C'est quoi le Réveil musculaire? Les principales actualités de la nuit livrées tous les matins à 7 heures tapantes, avec juste ce qu'il faut d'entrain, de mouvements d'humeur et d'exercices de style.

Reds de honte

Liverpool était le premier des douze clubs de Super Ligue à jouer dans son championnat depuis le séisme de dimanche. Son déplacement à Leeds (1-1) a suscité des réactions hallucinantes. Le match n'avait pas encore commencé que déjà:

des images relayées sur les réseaux sociaux montraient des maillots de Liverpool brûlés.

des joueurs de Leeds étaient apparus sur le terrain avec des tee-shirts sur lesquels il était écrit: « Le football est pour les fans ».

». un avion avait survolé le stade en tractant ce message destiné aux Reds: «Dites non à la Super League».

Ambiance... Images fortes pour le match de ce soir. #LEELIV pic.twitter.com/S0tMEF8ko1 — Joffrey Pointlane (@joffpoint) April 19, 2021

Mais le coup de grâce est arrivé au terme de la rencontre. Sur son compte officiel, Leeds a remplacé le nom de son adversaire du jour par «l'équipe de Super Ligue des Merseyside Reds» (du nom du comté dans lequel est situé Liverpool), comme si le club et ses 129 ans d'histoire était soudain devenu infréquentable.

FULL TIME: #LUFC hold Super League side Merseyside Reds to a 1-1 draw after late Llorente equaliser — Leeds United (@LUFC) April 19, 2021

Sur le terrain, le point du match nul pris par les coéquipiers de Xherdan Shaqiri (sur le banc) ressemble à une mauvaise affaire pour les visiteurs. Liverpool (6e) n'est toujours pas assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine 🤡.

Larmes et colère

La soirée des quarts de finale des play-offs a été marquée par deux scènes qui ne resteront pas dans les mémoires pour les mêmes raisons.

À Genève, où les Grenats se sont imposés 4-0 devant Fribourg et 50 spectateurs (dont 25 abonnés tirés au sort), Gauthier Descloux a quitté la glace en larmes. Le gardien de 24 ans, bluffant de sérénité depuis le début de la saison, devrait passer des examens ce mardi pour connaître la nature de sa blessure. Les images laissent penser que les ligaments de son genou gauche ont été touchés.

Image: RTS

Le joueur du LHC Mark Barberio a aussi quitté ses coéquipiers en cours de match lors de la défaite 3-1 contre Zurich. Mais personne ne l'a vraiment plaint. Le capitaine a écopé d'une pénalité de match après une horrible charge à la bande sur Sven Andrighetto en fin de rencontre. Comme ce ne fut pas son seul vilain geste de la soirée, le Canadien peut s'attendre à une lourde suspension.

Le résumé du match Vidéo: YouTube/MySports Home of Sports - FR

Genève mène désormais 3-1 dans sa série, comme Zurich et Rapperswil (vainqueur 3-1 de Lugano). C'est plus serré entre Berne et Zoug. Les deux équipes sont à égalité 2-2 après le succès (6-2) des joueurs de la capitale hier. La suite mercredi.

«Sho Time»!

Les Angels de LA ont annoncé le retour au jeu très attendu de leur idole Shohei Ohtani, un joueur de baseball pas comme les autres.

Tuesday.

Shohei Ohtani makes his return to the mound.



🎟️: https://t.co/DzHapFzI7j pic.twitter.com/UzJyh5xmlF — Los Angeles Angels (@Angels) April 18, 2021

L'apparition est prévue pour ce mardi. Elle devrait faire le bonheur des fans du «Babe Ruth japonais» (surnom donné en référence à son aîné polyvalent), qui excelle aussi bien comme batteur que comme lanceur. Une rareté à laquelle «les Japonais donnent le nom de nito-ryu, technique de combat des samouraïs avec deux sabres», relevait le journaliste Philippe Mesmer dans Le Monde en 2018.

Image: AP

D'ordinaire, les joueurs choisissent rapidement s'ils deviendront puissants comme des batteurs ou subtils comme des lanceurs, puis passent le reste de leur carrière à se spécialiser dans leur discipline. Ohtani, lui, n'a jamais eu besoin de faire ce choix. Parce qu'il sait tout faire.

«Je n'avais encore jamais vu quelqu'un d'aussi habile dans les deux disciplines»

Ses prouesses ont fait de lui une célébrité. Il est même devenu ambassadeur de la marque Hugo Boss. Les journaux du monde entier lui dressent des louanges, jusqu'au Sonntagsblick, qui lui a consacré deux pages de son cahier sportif, entre la fin de saison du football suisse et les play-offs de hockey. Avec cette certitude en guise de conclusion: «Si Ohtani reste en bonne santé, il sera l'une des stars de la prochaine décennie.»