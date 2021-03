Sport

En ce moment, les dinosaures font leur âge



Vous avez bien dormi? Remettez votre esprit en alerte avec les infos sportives de la nuit à parcourir et quelques questions à soulever

Ni Blake ni Decker 🦕 🦖

En deux jours, le football européen a pris un petit coup de vieux. Ce fut d'abord Cristiano Ronaldo (36 ans) et son élimination contre Porto, un Ronaldo presque quelconque, tout juste énervé, au sein d'une Juve inoffensive. Mercredi, ce fut Lionel Messi (33 ans) et son élimination contre Paris (1-1), avec un but extraterrestre, certes, mais toujours cette façon de soupirer fort, mains sur les hanches, dans un Barça hébété.

Ronaldo et Messi éliminé dès les 8 èmes... La fin est proche pic.twitter.com/TbfS3REZAA — Arthur 🐫 (@leguenarthur2) March 10, 2021

C'est la première fois depuis 2005 que ni Ronaldo ni Messi ne disputent les quarts de finale de la Ligue des champions, une compétition dans laquelle ils sont indissociables (9 trophées et 253 buts à eux deux), où ils sont aussi inextricables, pour l'inconscient populaire, que Blake et Decker, Laurel et Hardy, Marre et Chaussée, Roger et Mirka.

Mozart contre Salieri 👯

Ce n'est pas encore une vraie passation de pouvoir puisque, en football comme en science, les processus de validation respectent les phases tests: la révélation, la confirmation, la continuation. Et comme dit l'adage des êtres consensuels, «tout va très vite dans le football».

Erling Haaland est désormais le meilleur U21 en #UCL 🥵



Avec 20 buts, le cyborg dépasse maintenant Kylian Mbappé (19 buts). pic.twitter.com/VC073pXGOS — Actu Foot (@ActuFoot_) March 9, 2021

Il n'empêche: au moment où les vieux maillots de Messi et Ronaldo sentent un peu la naphtaline, Haaland et Mbappé semblent instiller un changement d'ère. A eux deux, ils viennent d'exploser des records de précocité en Ligue des champions. Déjà, le monde entier les compare, prélude à toute rivalité ancestrale. Ils vont vite, ils marquent beaucoup, ils en veulent toujours plus. Mais il leur reste la phase III de la canonisation, la plus difficile et sélective: durer. Il leur reste à devenir Messi et Ronaldo, neuf trophées et 253 buts à eux deux...

Paris n'est pas guéri 🥵

Le PSG a évité une nouvelle humiliation (1-1) mais il s'en est fallu de peu que Barcelone ne lui inflige une autre remontada. Extraordinairement passif, statique et vulnérable, avec un bloc bas articulé autour de l'axe Gueye-Parades («une plaisanterie», selon l'ancien joueur Mikael Madar), le champion de France doit à son gardien Keylor Navas d'avoir repoussé 15 tirs cadrés, dont un penalty, au cours de la seule première période!

«Paris possède le meilleur gardien du monde, sans discussion à ce jour»

La déferlante barcelonaise à Paris Vidéo: RTS

Au gré des entraîneurs (Emery, Tuchel, Pochettino), des transferts ruineux et des cultures de jeu, subsiste l'impression troublante d'un PSG profondément erratique, capable d'une semaine à l'autre d'une grande force collective et d'une désorganisation complète, d'un allant fou et d'une nonchalance insensée. Pourquoi?

Liverpool se soigne 🤒

Après six défaites consécutives dans sa ville, Liverpool s'est refait une santé à Budapest où il a battu Leipzig 2-0 (4-0 sur l'ensemble des deux confrontations). Les buts: Mané et Salah, comme au bon vieux temps. Mané et Salah dont de viles rumeurs prétendent qu'ils ne se passent même plus leur sèche-cheveux, alors le ballon... L'Egyptian est honni pour son égoïsme, le Sénégalais pour ses postures victimaires. Ceci expliquerait cela. Et un nouveau changement d'ère à venir, selon plusieurs médias anglais.

Vidéo: RTS

Le dernier des dinosaures 🦖

Impossible de ne pas évoquer Roger Federer et sa réapparition miraculeuse après 400 jours sans compétition. Vainqueur obstiné de Daniel Evans (7-6 3-6 7-5, lire le débriefing de notre invité Yves Allegro), malgré des hésitations naturelles dans son jeu vers l'avant, le Maître en a presque eu des émois adolescents.

«Le matin, j'ai commencé à y penser et j'ai senti que j'étais un peu tendu. Ce n'est pas que j'étais inquiet, on va dire que j'étais plus excité qu'autre chose. Dans l'ensemble, je suis vraiment heureux de la manière dont j'ai joué. J'ai hâte de voir comment je me sentirai jeudi face à Basilashvili. Mais c'était déjà génial de remonter sur un court!»

La pensée du jour et de jadis «Ah, la préhistoire... toute mon enfance!»