Sport

Réveil musculaire

Les leaders et ceux qui n'en sont pas



Réveil musculaire

Les leaders et ceux qui n'en sont pas

Vous avez bien dormi? Remettez votre esprit en alerte avec des infos de la nuit à parcourir et quelques questions à soulever.

Julien Caloz Julien Caloz Suivez-moi Se désabonner

L'ancien footballeur argentin Jorge Valdano, en voyant son coéquipier Daniel Passarella débarquer un jour dans un lobby d'hôtel avec une autorité de chef mafieux, disait qu'on pouvait reconnaître un leader à sa façon de descendre les escaliers. Et à quoi d'autres, encore?

Gattuso , leader par le sang

Naples s'est imposé 1-0 au Milan AC (49e Politano) hier, sur une pelouse que Gennaro Gattuso a longtemps privatisé en mordant furieusement les mollets de ses adversaires.

Le résumé della partita Vidéo: YouTube/Serie A

En devenant entraîneur (du Napoli), un bon entraîneur même (son équipe est à six points du 2e de Serie A avec un match en moins), le Calabrais a dû apprendre à transmettre sa grinta, sa rage de vaincre, ce pourquoi il a réalisé une grande carrière de joueur et ce pourquoi son maître d'école, que nous avions rencontré en Italie, se souvenait de lui.

«Il était avec des rebelles et il était leur chef. Il était rusé comme un renard»

Après une série d'épisodes brefs et douloureux sur les bancs de Sion, Palerme ou Crète, on dirait que «GG» sait désormais faire passer ses messages, donc durer. «C'est un coach en constante évolution, comme l'est le football», lui a rendu hommage hier Paolo Maldini, directeur technique du club rossonero et ancien coéquipier du pitbull.

Curry , leader par le geste

Le chef d'orchestre des Golden State Warriors (vainqueurs du Jazz de Utah dans la nuit au terme d'un des meilleurs matches de leur saison) a longtemps souffert d'un manque de reconnaissance pour ses qualités de meneur hors du parquet. On lui suspectait une personnalité trop effacée, un manque de vocabulaire dans un univers qui érige le trash talk en geste technique. Tout ça est sans doute vrai, mais pas toujours: la semaine dernière, en recadrant verbalement ses coéquipiers, Stephen Curry a montré une nouvelle facette de son leadership. Et s'il savait tout faire?

Steph trying to hype up his teammates 😳 pic.twitter.com/p0SsW8RXdi — Bleacher Report (@BleacherReport) March 12, 2021

Neymar , leader à mi-temps

C'est souvent la même chose: le Brésilien est blessé quand son club a le plus besoin de lui. Or le PSG, battu par le FC Nantes sur sa pelouse dimanche soir (une soirée marquée par la sortie de Di Maria en plein match après avoir été cambriolé), aurait bien besoin de pouvoir compter sur son joueur touché aux adducteurs en ce moment. En course pour le titre en championnat, les Franciliens le sont aussi en Ligue des champions, où ils viennent de se qualifier sans Neymar pour les quarts.

Le Brésilien ne pèse plus sur le jeu, et plus assez en dehors. Ecarté du conseil des (cinq) sages du vestiaire parisien par Thomas Tuchel pour pouvoir mieux se concentrer sur le terrain, Neymar en profiterait pour «commenter des épisodes de téléréalité et jouer à Counter-Strike en pleine nuit», selon L'Equipe, qui s'interroge sur «le rythme de vie et la récupération de la star du PSG». 🤔

À Manchester , la faillite des leaders

United gagne, mais ce n'est pas toujours flamboyant (1-0 contre West Ham hier soir) ni toujours foudroyant. «L'équipe souffre de l'absence de leaders», estime Roy Keane, dont l'héritage est menacé.

«Je ne vois plus de mecs avec lesquels tu voudrais être dans les tranchées, de mecs en qui tu peux avoir confiance»

Une critique récurrente, formulée avec une autre poésie par un autre ancien de la maison (Dimitar Berbatov): «Vous devez être des bâtards pour remporter des titres et je n’en vois pas assez dans cette équipe.» Or une équipe sans soldats ni bâtards, c'est une équipe écartée de la course au titre et éliminée de la Ligue des champions avant Noël.

En bonus : le leadership en 174 secondes d'anthologie