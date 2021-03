Sport

Il y avait plus de suspense à Top Chef qu'en Ligue des champions

Vous avez bien dormi? Remettez votre esprit en alerte avec des infos de la nuit à parcourir et quelques questions à soulever.

Opération cirage de parquet

Nuit folle en NBA, résumée par cette statistique:

There were six triple-doubles tonight, the most on a single day in NBA history.



The previous record was five, set last Saturday 👀 pic.twitter.com/IXQhvR3xXV — ESPN (@espn) March 18, 2021

Il y a donc eu six triple-doubles (se dit lorsqu'un joueur inscrit dix unités ou plus dans trois des lignes statistiques majeures: points, passes, rebonds, contres, interceptions) cette nuit. C'est un nouveau record pour la Ligue et une demi-surprise pour tous ceux qui connaissent le basket US. Car l'accélération du rythme de jeu, l'augmentation de la distance de rebond (consécutive aux tentatives toujours plus nombreuses à trois points) et l'obsession toujours plus marquée des stars pour les statistiques servent les intérêts du spectacle offensif.

Une soirée banale en Ligue des champions

Ceux qui ont suivi le foot étranger ces dernières semaines ont passé une superbe soirée devant Top Chef. Les autres ont regardé les deux derniers matches retour de la Ligue des champions avec le rêve un peu fou qu'il se passe quelque chose d'un peu fou, mais la mayonnaise n'a pas pris (référence à Top Chef, j'espère que vous suivez).

CHAMPIONS LEAGUE RESULTS!!!



Chelsea and Bayern Munich advanced to the quarterfinals of the Champions League thanks to comfortable victories over Atletico Madrid and Lazio respectively 🤝🏆 pic.twitter.com/8CwAriCoQH — Marshalls World of Sport (@World_of_Sport) March 17, 2021

En se déplaçant sur le terrain du Bayern avec trois buts de retard et Ciro Immobile sur le banc, la Lazio n'espérait sans doute rien d'autre qu'une défaite honorable et c'est ce qui s'est produit. C'était différent pour l'Atlético de Simeone (un coach né pour les soirées brûlantes) face à Chelsea, mais il fallait avoir confiance en Joao Felix et sous-estimer Thomas Tuchel pour envisager un retournement de situation. Or le Portugais s'est éteint au fil de la soirée et le coach des Blues est apparu aussi serein que depuis son arrivée en Angleterre: il n'a perdu aucun de ses 13 premiers matches, ce qui constitue un record pour un nouvel entraîneur au club.

Le tirage en avant-première

L'UEFA procèdera au tirage au sort des quarts (et des demi-finales) de la Ligue des champions ce vendredi 19 mars à midi. Voici celui que nous appelons de nos voeux:

💥PSG-Chelsea: autrement appelé le «Tuchelico», ce duel serait savoureux pour Thomas Tuchel mais aussi pour Thiago Silva, deux hommes écartés par Paris puis brillants avec les Blues. L'opposition entre la créativité du PSG et la rigueur de Chelsea ne manquerait pas non plus d'une certaine noblesse.

Notre prono: 55-45 en faveur de Chelsea



Image: AP Pool

💥Bayern-City: parce qu'on se sent toujours un peu obligé, après n'importe quel tirage au sort, de dire d'une confrontation qu'elle est une finale avant l'heure, autant que ce soit vrai. Place aux artistes!

Notre prono: 51-49, mais on ne sait pas pour qui



💥Porto-Liverpool: on a mis les Portugais en premier pour voir si, en se déplaçant une nouvelle fois au retour, ils peuvent être aussi solides et surtout entreprenants que sur la pelouse de la Juventus. Si oui, les Reds devront se méfier.

Notre prono: 60-40 en faveur de Porto



💥Sergio Ramos-Erling Haaland: ou Real-Dortmund. Une opposition entre le meilleur défenseur central du monde (c'est totalement subjectif) et le meilleur finisseur de la jeune génération (ça c'est vrai par contre), avec cette incertitude piquante: lequel des deux marquera le plus de buts?

Notre prono: ça dépend si le Real signe Haaland avant ou après la double confrontation



Et comme on dit:

«Il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage»

