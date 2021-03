Sport

Réveil musculaire

De Barcelone à Glasgow, les promesses d'un futur apaisé

Vous avez bien dormi? Remettez votre esprit en alerte avec les infos sportives de la nuit à parcourir et quelques questions à soulever.

Au FC Barcelone, le salut par les urnes

Les socios du Barça n'ont pas (tous) suivi les élections dominicales en Suisse, moins par mauvaise volonté que par manque de temps: ils étaient eux aussi attendus dans les urnes ce dimanche pour un vote décisif. Sollicités entre 9h et 21h pour choisir le futur président du club catalan, ils ont finalement rappelé Joan Laporta. Le dirigeant avait déjà habité le costume entre 2003 et 2010, une période au cours de laquelle le Barça avait empilé douze trophées (dont deux Ligue des champions, quatre titres de champions d'Espagne et une Coupe du Roi).

Image: AP

Le retour de celui que Le Monde surnomme le «Bernard Tapie Catalan» redonne espoir aux supporters, mais s'inscrit dans un contexte récent troublé par plusieurs épisodes:

〽️ La perte de crédibilité en Ligue des champions après le revers 4-1 au match aller des 8es de finale contre le PSG.

🚨L'arrestation du président Josep Maria Bartomeu dans le cadre de l’enquête sur le «Barçagate».

💰Le remboursement de la dette du club dont la première échéance (fixée en été) est de 730,6 millions d'euros et la seconde (à plus long terme) de 1,173 milliard.

🛫 Les envies de départ de Lionel Messi, auquel on prête un flirt passionné avec le PSG et dont le contrat expire au 30 juin.

Leo #Messi a voté pour les élections du Président du Barça ce matin pic.twitter.com/UfNV3oP6iM — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) March 7, 2021

C'est pour qu'il résolve tous ces problèmes (et ceux à venir) que les socios ont élu Joan Laporta avec 54,28 % des votes (30 184 voix), au détriment des deux autres candidats Victor Font (29,99 %) et Toni Freixa (8,58 %). «Il y a exactement vingt ans, un certain Messi débutait avec les jeunes du Barça, a rappelé le nouveau boss après avoir sabré le champagne. Et qu’il soit venu voter aujourd’hui (ndlr: pour la première fois) signifie que Leo aime le Barça. Entre tous, on va le convaincre de rester. Un applaudissement pour Messi!»

À Glasgow, la naissance d'un entraîneur

Une moitié de la ville écossaise a fêté toute la nuit la renaissance des Glasgow Rangers dans le championnat écossais (l'autre moitié a ruminé le match nul du Celtic contre Dundee). Relégué en quatrième division en 2012, les protestants ont remporté le 55e sacre national de leur histoire. Ce titre est aussi le premier de Steven Gerrard comme technicien. Certains y voient une revanche sur le destin, l'Anglais n'ayant jamais remporté la Premier League sous le maillot de Liverpool; d'autres, et ils sont nombreux, la suite logique de sa progression dans le football.

Gérard Houllier (ex-coach des Reds) disait de lui qu'il était un «leader-né», et s'amusait de voir son capitaine prendre des notes lors des séances d'entraînement. «C’est un joueur qui avait une grosse intelligence tactique et une grande connaissance du football», relevait récemment son ancien coéquipier Djibril Cissé dans les colonnes du quotidien Ouest-France.

Adepte d'un jeu de possession et de domination tourné vers l'avant, Gerrard est au bénéfice d'un contrat jusqu'en 2024. Mais la durée de son engagement dépendra surtout de celle de Jürgen Klopp avec Liverpool. Houllier en était convaincu à l'automne dernier: «Je pense que Steven entraînera cette équipe un jour. On n’échappe pas à son destin.»

Certains verraient sa signature chez les Reds comme une revanche sur le destin; d'autres, et ils seront nombreux, comme la suite logique de sa progression dans le football.

À Marseille, l'espoir d'un renouveau

L'OM a été sorti en 16e de finale de la Coupe de France dimanche soir après une défaite humiliante contre Canet-en-Roussillon (2-1), une formation catalane pourtant inscrite trois divisions en-dessous de celle des Marseillais. «C'est la honte», a reconnu le défenseur Boubacar Kamara.

YOHAN BAI MARQUE LE DEUXIEME BUT POUR CANET EN ROUSSILLON !! #CRFCOM pic.twitter.com/c8kNZa6CCZ — Le Football en VOD XXVIII (@FootballXxviii) March 7, 2021

Le genre de revers que les supporters olympiens espèrent éviter avec la prise en mains officielle, depuis ce lundi matin, du nouvel entraîneur Jorge Sampaoli. Celui que les Argentins surnomment «el Zurdo» (le gaucher), ou «el Pelado» (le chauve), remplace Nasser Larguet. Présenté aux journalistes mardi (15h), il sera sur le banc lors de la réception du Stade Rennais mercredi (19h) en match en retard de la 22e journée. Une première victoire apaiserait (un peu) les tensions apparues ces dernières semaines après l'envahissement du centre d'entraînement olympien par les supporters, puis l'éviction du président Jacques-Henri Eyraud.

Entraîneur charismatique, amoureux à parts égales du football et du rock, Sampaoli devrait attiser les mêmes braises passionnées que celles sur lesquelles avait soufflé Marcelo Bielsa lors de son passage sur la Canebière. Le technicien au crâne luisant se revendique d'ailleurs comme un disciple du torturé argentin, avec lequel il partage une obsession permanente du détail et une certaine poésie.

La rumeur prétend qu'au début des années 90, Sampaoli faisait ses footing en écoutant avec un baladeur les enregistrements des conférences de presse de Bielsa.

Marseille l'adore déjà.

Et enfin, le proverbe du jour

«Les promesses engraissent les oreilles, pas les joues»

