On les a vus trop beaux, mais tout n'est pas perdu

Vous avez bien dormi? Remettez votre esprit en alerte avec les infos sportives de la nuit à parcourir et quelques questions à soulever.

Timo Werner gâche toujours

Le buteur recruté 60 millions d'euros en provenance du RB Leipzig n'a pas encore trouvé le moyen d'apprivoiser ses adversaires de Premier League qu'il juge en substance, et avec un subjectivité non feinte, «immenses, brutaux et très rapides». Il n'a pas marqué hier lors de la victoire des Blues contre Everton (2-0) malgré deux occasions nettes. Il n'est pas pour autant passé inaperçu: son coach Thomas Tuchel lui a taillé un short en mondovision.

Traduction: «Timo, combien de temps restes-tu à gauche? Tu joues à droite! Tu as passé le dernier quart d'heure sur la gauche. Tu ne comprends pas?»

Ce n'est pas mieux ailleurs...

Deux autres footballeurs dont on attendait beaucoup quand ils ont signé dans leur nouveau club tardent à confirmer tout leur potentiel.

🇪🇸 Au Bétis Seville, Nabil Fekir joue toujours mais il pèse nettement moins sur le jeu, et n'a participé à aucun des trois buts des siens lors de la remontada (on va éviter ce terme pour ne pas froisser le Parisien Abdou Diallo).....lors du retournement de situation des béticos face à Alavés (de 0-2 à 3-2).

Image: EPA EFE

🇮🇹 À l'Inter, Christian Eriksen, lui, ne joue plus beaucoup. Antonio Conte le trouve inadapté à son système de jeu pourtant hyper modulable (on plaisante), et au football italien en général. Il ne le voulait plus à Noël d'ailleurs, mais Eriksen est resté, a progressé un peu sans toutefois retrouver les qualités qu'il avait déployées à Tottenham et à Amsterdam. Il a débuté le match sur le banc contre l'Atalanta (1-0 pour les nerazzurri au terme de ce que La Gazzetta a appelé une victoire «du réalisme et du Contisme»: un tir cadré, un but).

Tout n'est pas perdu

On peut connaître des débuts difficiles dans un club et s'y imposer ensuite durablement. Haris Seferovic (11 réussites en championnat cette saison), élu homme du match après son doublé avec Benfica sur la pelouse de Belenenses (3-0), le montre par l'exemple.

La revanche du buteur suisse est aussi douce et savoureuse qu'un pampilho (pâtisserie portugaise). Jugé indésirable en 2018, le Lucernois avait profité ensuite des absences de plusieurs cadres et de la nomination du coach Bruno Lage il y a deux ans pour retrouver sa place et ne plus la lâcher. Un journaliste lisboète avait assisté de près à la résurrection du buteur. Il nous l'avait racontée lors d'un reportage en 2019:

«C'est incroyable de voir sa métamorphose. Parfois, un joueur flambe en changeant d'environnement. Mais là, on parle du même homme, dans le même club et au même poste (...) Seferovic est devenu essentiel parce qu'il marque beaucoup, mais pas seulement. Il change la façon dont l'équipe évolue en raison de son pressing incessant. Avec lui, Benfica récupère le ballon plus haut et plus vite. Son travail permet aux latéraux de se poster jusque dans le camp adverse»

📺 Et si vous l'avez manqué...

La chaine Mezzo a diffusé lundi soir un reportage sur la sublime ballerine Maïa Plisetskaïa (1925-2015). Une programmation presque militante. Car par sa liberté de mouvement et sa gaieté contagieuse, la Soviétique nous a rappelé au souvenir des années précédentes, quand il y avait moins de restrictions, moins de mauvaise humeur, et que les artistes avaient encore du travail.

Séance de rattrapage le 20 mars, sur la même chaîne.

