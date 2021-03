Sport

Craindre le pire et savourer le meilleur



Craindre le pire et savourer le meilleur

Vous avez bien dormi? Remettez votre esprit en alerte avec des infos de la nuit à parcourir et quelques questions à soulever.

Peur sur le stade

On aurait bien aimé vous raconter comment Liverpool est revenu dans la course aux places européennes (succès 1-0 sur le terrain des Wolves grâce à Diogo Jota) malgré son mental de chips et son invraisemblable charnière centrale (Kabak-Philips) déjà blanchie contre Leipzig. Mais c'est l'inquiétude qui dominait au coup de sifflet après que Rui Patricio (86e) ait été violemment percuté par son défenseur Conor Coady.

Scene absolument horrible. Coady percute Rui Patricio de plein fouet. Le gardien des Wolves est totalement sonné....#WOLLIV pic.twitter.com/roPd42Nv2G — Ahmed Al Sarraf (@Edsarraf) March 15, 2021

Pris en charge durant quatorze minutes sur le terrain pour un traumatisme crânien, le portier des Wolves a été transféré à l'hôpital, où les premiers examens se sont révélés rassurants. «J'ai parlé avec les docteurs. Rui Patricio va bien, a communiqué son coach Nuno Espirito Santo. Il est conscient, parle et se souvient de ce qu'il s'est passé.»

Image: AP Pool Reuters

Un record pour Messi

C'est le privilège de l'âge et du talent. Lionel Messi (33 ans) n'a plus besoin de marquer ou de délivrer de passes décisives pour établir de nouveaux records: il lui suffit d'entrer sur le terrain. En débutant la rencontre face à Huesca (victoire 4-1) lundi soir, le sextuple Ballon d’Or est devenu le joueur le plus capé de l’histoire du club catalan avec 767 parties sous la tunique blaugrana. C'est autant que Xavi, qu'il dépassera le week-end prochain contre la Real Sociedad.

Image: EPA EFE

Mais puisque l'Argentin avait quand même pris la peine de se changer, il en a profité pour claquer deux buts (ses 20e et 21e réussites de la saison) et délivrer une passe décisive. C'est la 13e saison consécutive qu'il marque au moins 20 fois en championnat (encore un record). Résultat: Ronald Koeman est retombé amoureux de son joueur, avec lequel il espère prolonger l'idylle au-delà des prochaines vacances d'été.

«Messi est l'homme le plus important du Barça. Heureusement qu'il est encore avec nous»

La démo catalane en vidéo Vidéo: YouTube/LaLiga Santander

Ça va pas la tête ?

L'Equipe publie ce mardi une longue enquête sur le danger du jeu de tête en football après les inquiétudes relayées par Arsène Wenger au début du mois:

«Aujourd'hui, je me dis qu'en ayant entraîné des joueurs pendant de nombreuses années, j'ai fait des dégâts à l'entraînement. Quand je repense à toutes les séances de jeu de tête mises en place... Il semble aujourd'hui pertinent de prendre des mesures. Nous sommes dans le flou quant à certains traumatismes cérébraux.»

Certains neurologues (et Arsène Wenger) préconisent de longue date de limiter le jeu de tête, voire de l'interdire chez les enfants, au motif qu'il pourrait entraîner à terme des problèmes neurologiques. Mais puisqu'aucune étude n'a encore confirmé ces craintes, on a le droit de penser comme Anthony, 9 ans, qui nous avait dit un jour: «Si on ne peut plus jouer de la tête au football, on ne saura plus quoi faire sur les corners, lorsque le ballon nous arrivera dessus!» Limpide.

Bonus : pour doper son moral

Si ça ne va pas fort aujourd'hui, dites-vous que vous pourriez avoir le physique du footballeur Eden Hazard (10e blessure depuis son arrivée en juin 2019 au Real Madrid) ou la précision de Kyle Kuzma au lancer-franc. L'ailier des Lakers a tellement manqué son affaire, cette nuit contre Golden State, que ses adversaires se sont bidonnés sur le banc. 😂

Kuzma airballed the technical FT and the Warriors let him hear it 😅 pic.twitter.com/yhSnD53LiJ — ESPN (@espn) March 16, 2021

