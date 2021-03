Sport

Réveil musculaire

La demonstrada de Kylian Mbappé



Vous avez bien dormi? Remettez votre esprit en alerte avec des infos de la nuit à parcourir et quelques questions à soulever.

Et 2 qui font 11

Le 8e de finale aller de Ligue des champions entre Barcelone et le PSG a changé une équipe (le Barça, lire ci-dessous) et un joueur: Kylian Mbappé. Depuis son triplé le 16 février au Camp Nou, l'attaquant français a retrouvé la vitesse, la simplicité, l'instinct et Marco Verratti. Double buteur dans le choc au sommet face à l'OL (victoire parisienne 4-2), Mbappé a marqué 11 buts lors de ses 8 derniers matches.

La demonstrada à voir sur YouTube Vidéo: YouTube/Ligue 1 Uber Eats

À 22 ans et 91 jours, l'attaquant est devenu le plus jeune joueur des cinq grands championnats à avoir atteint la barre des 100 buts. Il devance dans ce classement de précocité Lionel Messi et Wayne Rooney, qui ont poursuivi leur entreprise de démolition adverse au-delà de cette première barre symbolique atteinte.

6-1 6-4 , et inversement

Viktorija Golubic vient de disputer deux finales consécutives. Le problème, c'est qu'elles les a perdues toutes les deux. Ecartée par Clara Tauson 6-4 6-1 à Lyon, elle s'est inclinée dimanche soir contre Leylah Fernandez 6-1 6-4 à Monterrey (cliquez ici pour encore plus de chiffres ➡️ stats).

La balle de match La canadiense Leylah Fernández es la nueva campeona del Abierto GNP Seguros al vencer 6-1 y 6-4 a la suiza Viktorija Golubic 🎾



La Zurichoise vit sans doute sa plus belle saison depuis 2016, année de son premier et seul titre sur le circuit WTA et de ses apparitions décisives en Fed Cup. Joueuse à l'esprit parfois torturé («le tennis exige une remise en question perpétuelle»), Golubic réintègre ce matin le top 100 (elle est 81e mondiale) et la catégorie des joueuses qu'aucune fille n'aimerait affronter au premier tour d'une compétition.

3-5-2

Ronald Koeman a remporté une nouvelle victoire avec le Barça (6-1 contre la Real Sociedad) grâce à Lionel Messi (deux buts) mais aussi à son système de jeu en 3-5-2. Ce ne sont pas les journalistes qui l'ont dit, mais le coach néerlandais lui-même.

«Ce système offre beaucoup plus de profondeur à nos latéraux. C'est un schéma risqué, avec beaucoup de un-contre-un, mais avoir un troisième défenseur central apporte de la sérénité aussi»

Surtout quand on a déjà Piqué et Lenglet, sur le terrain, non? 🤔 C'est d'ailleurs après les errements de ses deux centraux contre le PSG (défaite 4-1) que Koeman a modifié durablement l'alignement de son équipe. Il a aussi profité de la blessure de Piqué pour installer Oscar Mingueza, une sorte de «Carles Puyol 2.0» dont les dirigeants blaugranas espèrent prolonger le contrat.

Image: EPA EFE

+ 1 = 14

C'est devenu un petit rituel du lundi matin: visionner les réussites de Seferovic avec un angle original, c'est à dire grâce à la caméra postée près du but. Voici donc celui d'hier soir, inscrit par le Suisse de Benfica sur le terrain de Braga (0-2). Il s'agit de son 14e pion de la saison en championnat.

