Sport

Réveil musculaire

Des réalités immuables et des patrons indélogeables



Réveil musculaire

Des réalités immuables et des boss indélogeables

Vous avez bien dormi? Remettez votre esprit en alerte avec des infos à parcourir et des questions à soulever.

C'est quoi le Réveil musculaire? Les principales actualités de la nuit livrées sur votre écran tous les matins à 7 heures tapantes, avec juste ce qu'il faut d'entrain, de mouvements d'humeur et d'exercices de style.

Très douce France ⛱️

Quand on est champion du monde, il n'est pas totalement absurde de garder ses habitudes, fusse les plus idiotes. Après un ratage inaugural contre la Biélorussie en 2016, la France a entamé sa campagne de qualification pour la Coupe du monde au Qatar, comme il se doit, par un nul particulièrement nul contre l'Ukraine (1-1), dont elle portera le poids et le remord pendant des mois.

«Le contenu était fade, sans relief, pauvre. On pourrait multiplier les qualificatifs»

Pourtant, ils s'étaient exercé Séance de vivacité et de tonicité pour les Bleus avant France🆚Ukraine ! ⚡



👉 https://t.co/aYB6zheZv2 pic.twitter.com/ncBZKUSJEh — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 24, 2021

Fidèle à sa réputation d'équipe seigneuriale, mue par le sang bleu qui coule dans ses veines, la France a encore choisi ses combats, et ce n'était pas celui-là. «Ils sont toujours champions du monde et toujours capables de gagner tout ce qui se présentera à eux, mais ce résultat les contraint déjà à deux victoires dans la semaine qui vient», résume parfaitement Vincent Duluc dans L'Equipe.

Mais la France n'est pas la seule à subir les assauts d'une certaine classe prolétarienne:

Le Portugal, champion d'Europe en titre, a péniblement battu l'Azerbaïdjan 1-0. L'Azerbaïdjan... De surcroît sur un autogoal.

champion d'Europe en titre, a péniblement battu l'Azerbaïdjan 1-0. L'Azerbaïdjan... De surcroît sur un autogoal. Les Pays-Bas ont sombré 4-2 en Turquie, avec un triplé du Lillois Yilmaz.

La Turquie qui écrase la Hollande 4-2 avec un triplé de Burak Yılmaz. Propre!!



pic.twitter.com/nNNhfV4zDA — Vent Anatolien (@turcophonie) March 24, 2021

Le locataire de la FIFA 🏛️

Suspendu six ans de plus par la commission d'éthique de la FIFA (qu'il avait lui-même créée), Sepp Blatter ne devra pas quitter son appartement de fonction (qu'il avait lui-même acheté).

«La FIFA pouvait résilier le bail à la fin du mois du mars mais elle ne l'a pas fait Elle a peut-être oublié»

Image: KEYSTONE

Ceux qui, jadis, lui rendaient visite à la FIFA, savent combien toute sa vie est là, comme toute sa vie tenait dans les trente mètres carrés de son bureau bien rangé, ses babioles, ses chemises, son home-trainer (recouvert de veilles accréditations suspendues), sa réserve de Petite Arvine, ses Walliser Bote.

Au-delà des privilèges à combattre et des valeurs à défendre, si Sepp Blatter devait quitter cet endroit, il en mourrait.

Festival de la marmotte ⏰

Les journées de hockey se suivent et se ressemblent (et se répètent, et se perpétuent):

cinquième victoire d'affilée pour Lausanne (qui, juste avant de tout gagner, perdait tout le temps). Les Vaudois l'ont emporté 2-0 à Langnau, sans être particulièrement convaincant (comme d'hab).

(qui, juste avant de tout gagner, perdait tout le temps). Les Vaudois l'ont emporté 2-0 à Langnau, sans être particulièrement convaincant (comme d'hab). troisième défaite défaite d'affilée pour Genève-Servette , toujours aussi généreux dans l'effort et gauche dans le dernier geste. Cette fois, c'était à Zoug (2-1).

, toujours aussi généreux dans l'effort et gauche dans le dernier geste. Cette fois, c'était à Zoug (2-1). vendredi, on jouera la 47e journée de la marmotte.

Pour ceux qui ne connaissent pas le festival de la marmotte Vidéo: YouTube/Raoul Gauguin

Pour ceux qui préfèrent revoir Zoug - Genève-Servette Vidéo: RTS

Folle ardeur 🧨

La flamme olympique est née cette nuit à Fukushima, parmi les rayons nucléaires du soleil et les cerisiers du Japon; ce que l'on a coutume de désigner par l'expression: «Dans un décor de carte postale».

Les autorités étaient présentes Image: EPA

Pour la première fois de sa très longue histoire, la flamme tracera sa route dans une solitude complète (écoutez «Je marche seul» ici) . Toute personne qui se dressera sur son passage devra porter le masque et respecter une interdiction formelle d'acclamer. Imaginez que la flamme attrape le Covid: on aurait l'air malins.

Ceci n'est pas un proverbe japonais ni la pensée du jour:

«Cette petite flamme n’a jamais perdu espoir et a attendu ce jour comme un bourgeon de cerisier sur le point de fleurir»

Notez qu'après une successions de fadaises machistes et la démission de plusieurs mâles alphas, les JO sont désormais dirigés par une femme. Comme on dit dans le jargon: à Tokyo, on fait décidément bien les choses.

Et pour que demain ne ressemble pas à hier

Belle journée à toutes et à tous. N'oubliez pas que ce soir, il y a j ournée de hockey Bulgarie - Suisse à 18 heures, premier match de qualification pour la Coupe du monde au Qatar (comme on dit dans le jargon, que la fête soit belle).