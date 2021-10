Sport

La France et Madrid veulent donner le Ballon d'or à Benzema. Et vous?

Auteur d'un but magnifique, dimanche soir contre l'Espagne (2-1), et de deux prestations abouties lors de ce Final Four de la Ligue des nations, l'attaquant du Real Madrid est plébiscité par sa sélection et son club. À vous de voter!

«29 novembre 2021 : Karim Benzema soulève son premier Ballon d'Or.»

La finale de la Ligue des nations entre la France et l'Espagne n'était pas encore terminée, dimanche soir, mais le magazine français So Foot anticipait déjà le sacre individuel du buteur tricolore, photomontage à l'appui. La suite allait être encore plus savoureuse pour «KB9» (le surnom du joueur) puisque son propre club, le Real Madrid, allait le considérer également comme le vainqueur légitime de la prestigieuse récompense.

Felicidades al @equipedefrance y a todos los aficionados al fútbol de Francia por el extraordinario título conseguido de #NationsLeague y enhorabuena a nuestro espectacular jugador @Benzema, Balón de Oro. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 10, 2021

Pour sa sélection et son club, c'est clair: Karim Benzema a plié le game à la 66e minute du match face aux Espagnols. Le moment choisi par l'international pour brosser une merveille de ballon dans la lucarne du portier Unai Simon.

Le trophée de la Ligue des nations est venu récompenser une année fabuleuse pour le buteur. Impressionnant chaque week-end avec les merengues, il a trouvé le chemin des filets à 34 reprises toutes compétitions confondues en 48 matches depuis le début de l'année civile.

Avant la finale d'hier soir, ces statistiques le plaçaient en concurrence avec d'autres stars du football comme Messi, Ronaldo, Lewandowski ou Jorginho. Mais beaucoup considèrent désormais que ce trophée obtenu en sélection, après une absence de plusieurs années en bleu, sera l'élément décisif permettant au joueur de soulever enfin le Ballon d'or.

«Si on suit les règles officielles, Karim Benzema est clairement Ballon d'or», tranche un internaute, citant les trois critères principaux du concours:

Performances individuelles et collectives (palmarès) pendant l'année.

Classe du joueur (talent et fair-play).

Carrière du joueur.

Une chose est certaine: international à 92 reprises en équipe de France, inamovible sur le front de l'attaque madrilène depuis 12 ans, «KB9» n'a jamais été aussi proche du plus beau des trophées individuels, celui dont il rêve «depuis tout petit». À 33 ans, son heure est peut-être venue.