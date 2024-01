Dani Carvajal a disputé 394 parties avec le Real. Getty Images Europe

Ce joueur du Real Madrid a changé de régime et ça l'a transformé

Longtemps blessé, Dani Carvajal est revenu au sommet grâce à une décision qu'il a prise dans son alimentation. «À partir de là, tout a changé», dit-il.

«Les blessures étaient un tunnel dans lequel je ne voyais aucune issue. J'ai bien mangé, je prenais soin de moi, mais rien n'a changé. J'ai alors demandé de l'aide à un nutritionniste et à un coach. Et à partir de là, tout a changé.» Dani Carvajal est devenu un autre homme, un autre joueur. Titulaire mercredi lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético, le latéral droit a marqué un but et délivré une passe décisive lors de la victoire du Real Madrid (5-3 a.p.).

Ce renouveau, l'international espagnol (42 sélections) le doit à sa décision de passer à une alimentation sans gluten. C'est ce qu'il a expliqué au micro de Movistar il y a quelques mois, quand bien même son nouveau régime a été mis en place il y a deux ans.

À cette époque, Dani Carvajal sortait d'une horrible saison. En 2020/2021, il n'avait disputé que 15 matchs (13 en Liga et 2 en Ligue des champions) en raison d'une blessure au ligament latéral interne du genou droit. Plusieurs déchirures musculaires avaient ensuite émaillé sa saison. Il n'avait même pas été sélectionné par Luis Enrique pour participer à l'Euro.

Real-Barça dimanche 🍿 Les merengues affronteront leur ennemi catalan en finale de la Supercoupe d'Espagne, dimanche au Al-Awwal Park (20h). Le Barça s'est en effet lui aussi qualifié en éliminant Osasuna jeudi soir (2-0). Il a fait la différence en seconde mi-temps grâce à des réussites de Lewandowski (59e) et Yamal (93e).

C'est dans ce long tunnel de blessures que le Madrilène s'est penché sur son rythme de vie, se demandant dans quels domaines il pouvait agir afin de prévenir les blessures. Il s'est intéressé à ses entraînements, mais aussi à la façon dont il se repose et s'alimente. «Essayer de trouver la cause des blessures et des épisodes négatifs a été mon plus grand stress, a raconté le défenseur en 2021. Maintenant, je suis de nouveau en forme, très excité et sûr qu'avec une mentalité positive, tout se passera comme prévu.»

De fait, tout se passe très bien depuis deux ans, Dani Carvajal suivant son plan alimentaire avec sérieux. «Son changement a été radical au point qu'il a cessé de prendre du gluten, il a arrêté de boire du lait de vache et il a supprimé la viande rouge de ses repas», liste Mundo Deportivo.

Dani Carvajal n'est bien sûr pas le premier sportif à vanter les mérites d'une alimentation sans gluten. Novak Djokovic le fait par exemple de longue date. «Jusqu’en 2010, mes problèmes de santé m’empêchaient de me hisser au plus haut niveau. Je souffrais d’asthme et de malaises à répétition. Un nutritionniste m’a recommandé de modifier mon alimentation, et cela a tout changé, bien au-delà de mes espérances.»

Ce type de régime ne sert toutefois pas les intérêts de tous les sportifs. Constatant les effets sur le joueur serbe, beaucoup de tennismen l'ont essayé et certains, comme Andy Murray, l'ont très vite abandonné. «Je l’ai testé pendant deux ans mais ça n'a pas marché. Je l'ai fait pendant quelques mois à fond mais je me sentais très mal: j'ai perdu du poids et toute mon énergie, expliquait-il au Telegraph en 2016. Je n'ai pas du tout senti que ça m'aidait. J'ai repris mes anciennes habitudes, je ne suis pas de régime spécifique: je fais juste attention à bien varier mon alimentation.»

Chacun sa méthode, donc. Dani Carvajal semble avoir trouvé la sienne. Cette saison, il a déjà participé à 19 parties et n'en a manqué que deux pour raisons médicales. Il est aussi redevenu un pion essentiel en sélection, disputant l'intégralité des qualifications de l'Espagne pour l'Euro en 2023.