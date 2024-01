Roger Federer va participer à une célèbre émission de télé française

«C'est le plus impressionnant. Quand on regarde dans le détail, il a une façon de bouger comme personne, c'est phénoménal. Ensuite, la force des plus grands, c'est qu'ils ont le sens de la cible. Federer avait ce don unique, en première comme en deuxième balle, qui pourtant ne payait pas de mine mais était tout aussi redoutable. Et puis il y avait ce revers incroyable... Quand il ne fonctionnait pas, ça m'énervait. À l'Open d'Australie 2017, lorsqu'il revient de blessure avec ce revers recouvert, c'était d'une beauté ! Si Dieu existait, il s'appellerait Federer. Dieu parce que le joueur en face devait se dire par moments : "Mais comment fait-il tout ça, comment ?", tellement c'était difficile techniquement.»