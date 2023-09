Roger Federer au Salon international de l'automobile de Munich. zvg

Nouveau job pour Roger Federer: rendre la turbo sieste plus douce

Roger Federer maintient ses partenariats publicitaires après sa carrière. Mercedes lui a trouvé un nouveau rôle: des conseils pour une meilleure sieste en voiture.

Philipp Aeberli, Munich

Le partenariat entre de grandes entreprises et des célébrités n’est pas nouveau. Il est même de plus en plus recherché. Exemple notoire: Roger Federer est ambassadeur de la marque Mercedes depuis 2008. Un partenariat qui a commencé en Chine, avant de s'étendre aux opérations mondiales de la marque.

Roger Federer est le visage de plusieurs campagnes publicitaires, un engagement qui coûte relativement cher au constructeur, mais dont Mercedes retire beaucoup d'attention et de présence dans les grands événements.

Dans la mesure du possible, le partenariat est délibérément mis en scène par des campagnes à grande échelle. Par exemple, le court central d'Abbey Wood en Angleterre a été entièrement rénové. Pour sa réouverture, Federer a frappé des balles pendant des heures avec les jeunes du club local, il a signé des autographes et prononcé des mots d'encouragement. En arrière-plan, évidemment, l’étoile à trois branches était bien en vue. Car la question est désormais posée à double titre: que fait un athlète de renommée internationale après sa carrière active, et comment un sponsor peut-il toujours l’utiliser comme figure de proue?

«Le moment de ma retraite était prévu depuis longtemps et il était gravé dans le marbre. Ce fut ensuite un soulagement de l'annoncer», se souvient Roger Federer. «Depuis, je fais tout et rien. J'ai beaucoup voyagé en famille, mais aussi pour des causes caritatives.» La Fondation Roger Federer existe depuis 20 ans et reste active en Afrique du Sud. «En vieillissant, on s'intéresse plus aux autres qu'à soi-même», a déclaré Federer lors d'une conférence de presse de Mercedes au Salon international de l'automobile de Munich.

Ce partenariat entre dans une nouvelle ère. «La question est de savoir comment poursuivre notre relation fructueuse», reconnaît le Bâlois. Après tout, Federer jouit toujours d’un grand aura, d’une image toujours positive et est lié avec Mercedes depuis 15 ans. Mais sa carrière est terminée.

Les stratèges de Mercedes lui ont trouvé un rôle à sa mesure, inspiré de ses expériences dans le sport de haut niveau. Le Maître aurait personnellement contribué à une nouvelle fonction de la Mercedes EQS électrique, l'une des voitures que l'homme de 42 ans conduit comme «voiture de tous les jours». Il existe désormais un programme «power sieste» pour se détendre pendant la pause de recharge électrique.

Dans l'intérieur insonorisé, des sons doux sont diffusés pour une sieste détendue. On y a entendu notamment les «vagues» du lac de Zurich, où Federer construit actuellement sa nouvelle propriété.

Une fonctionnalité qui pourrait effectivement être la bienvenue pour l’ancien pro du tennis. «Pendant les stages d'entraînement et les tournois, je dormais beaucoup, probablement dix heures par jour.» «Je suis convaincu que le repos, les vacances et beaucoup de sommeil guérissent le corps.» Mais cette époque est probablement révolue. «J'ai maintenant quatre enfants. C'est très intense et je dors beaucoup moins.»

Federer a contribué au choix des sons.

Calme avant les matchs, musique à la maison

Le repos semble être un facteur de réussite pour l’octuple vainqueur de Wimbledon. «De nombreux athlètes écoutent de la musique avant une compétition ou pendant l'entraînement. Moi, j'ai toujours recherché une atmosphère calme avant d'entrer sur le court.» Reste que les clameurs de la foule lui manquent beaucoup, de son propre aveu.