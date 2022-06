Roland-Garros

Monumental, colossal, Nadal

Dans un match qui ressemble à la vie, avec des grands moments de liesse et de détresse, l'Espagnol a battu Novak Djokovic en quatre sets splendides, au bout d'une folle nuit parisienne.

christian despont, paris

Depuis quelques jours, il courait dans les allées de Roland-Garros une espèce de prophétie apocalyptique qui promettait à Nadal l'enfer sur terre, peut-être ici la pire défaite de sa carrière, certainement la dernière, «avec ce pied gauche qui le fait tant souffrir».

Ce n'est pas gentil. Surtout, ce n'est pas fini. A 1 h 20 du matin à Auteuil, tandis que les éboueurs prenaient leur service, Nadal a balayé Djokovic 6-2 4-6 6-2 7-6 (4). «Vous n'étiez absolument pas favori», a cafté l'intervieweuse anglophone de Prime video. Nadal, qui n'a pas son pareil pour paraître inférieur, provincial et grabataire, n'en demandait pas tant: «Oui, cette année, c'était Novak le favori. De très loin. Mais je ne sais pas pourquoi, je ressens quelque chose de spécial sur ce court. Je suis toujours meilleur que je ne l'imaginais.»

Les meilleurs moments en vidéo Vidéo: RTS

Ce furent donc quatre heures de bonheur, dans des effluves d'eau de toilette et des ardeurs de fin de banquet. Avec Jojo à la trompette (mais peut-être ne s'appelait-il pas Jojo) pour sonner l'hallali pendant les changements de côté. Avec des amoureux de tennis étourdis par la longue nuit qui en «oublient» le dernier métro de 0 h 47. Avec des loges VIP archi-combles, ce qui n'arrive jamais aux heures buvables. Avec des couvertures chaudes pour recouvrir les augustes gambettes et des «pschhhh» péremptoires pour couvrir le murmure des pipelettes. La fête.

Quatre heures, donc, et nul doute que la foule en aurait bien repris une petite dernière. Quatre heures d'une confrontation tactique savante, d'une bataille psychologique épuisante. Et deux moments clés:

Deuxième set: Le premier jeu dure... 16 minutes. Contrairement à ce qu'indique le score, le match est très serré. Nadal mène 6-2 3-0, deux breaks d'avance, mais il faiblit étrangement sur son service. Dans le même temps, Djokovic retourne plus souvent dans les pieds et prend la balle après le rebond. Nadal a moins de temps pour armer son lift. Résultat: 4-6!

Quatrième set: Djokovic mène 5-2. A 5-3, il galvaude deux balles de set sur son service. Puis Nadal débreake et revient à 5-4. Ce jeu dure 9'03! Il change tout.

Devant la presse, Djokovic admettra élégamment que Nadal a «mieux géré les moments importants, avec quelques coups fantastiques. Un ou deux points auraient pu m'amener à un cinquième set, et après, allez savoir... Mais Rafa est resté solide mentalement. Il a montré pourquoi il est un grand champion.»

«J'aurais pu mieux jouer, c'est évident. Mais j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai vraiment lutté jusqu'au bout. Je dois accepter ma défaite»

Le bruit courait également que Nadal avait peur la nuit, qu'il frissonnait de tout son être à l'idée trainer dehors si tard, dans les affres d'une obscurité glaçante. «Son jeu, et plus particulièrement son lift, s'épanouissent à la lumière du jour», avait prophétisé Gustavo Kuerten. Mais sous les projecteurs du Central, moulé dans ses habits de lumière couleur jaune fluo, Nadal fut à nouveau éclatant. Bien vivant.

«Pour moi, c'était une nuit magique, avec un niveau inattendu» Rafael Nadal

Au débriefing de Prime Video, Fabrice Santoro résumait assez bien le sentiment général: «Rafa va un peu moins vite, il couvre beaucoup moins de terrain en défense, il n'est plus du tout aussi explosif, mais il est devenu particulièrement agressif sur ses frappes et il connaît ce court par coeur, mieux que quiconque.»

Santoro dévoilait également un secret: «J'ai croisé Nadal et son équipe il y a quelques semaines. On a discuté et à la fin, je leur ai dit: "On se voit à Paris." Là, ils ont tous tirés de grosses grimaces. Ils ont répondu que ce n'était pas sûr. Je pense que cette blessure au pied gauche était vraiment douloureuse. Je pense surtout que Rafa a une résistance à la douleur hors norme.»

Mais Nadal, ce n’est pas qu’un dossier médical. Ce n'est pas qu'un pied gauche qui le fait se lever de mauvaise humeur chaque matin depuis quinze ans. Ce n'est pas qu'un lift sous le soleil et des angoisses de compétiteur compulsif. C’est une faculté d'adaptation exceptionnelle, circonscrite à l’instant présent. C’est une éducation tournée vers le sacrifice. C’est une compréhension du jeu sur terre battue que personne n’a jamais égalée. C’est une aisance à Paris qui dépasse le simple cadre des sensations ou de la connaissance, pour atteindre une forme de prodigieuse évidence: Nadal et Roland-Garros sont conçus l'un pour l'autre.

Si on voulait rester bassement prosaïque, on rappellerait simplement que le matador a remporté mardi soir (ou très exactement, mercredi matin) sa 110e victoire à Roland Garros. En 113 matchs. Et, non, ce n'est pas fini.