Stan Wawrinka se plaint d'une eau trop froide. Un signe évident de nervosité.

Roland-Garros

Enervé, vidé, Stan Wawrinka a flanché petit à petit

christian despont, paris

Ceux qui ont vu Dominik Thiem la veille et l'ont trouvé éteint, perdu pour le tennis, diront que Stan Wawrinka ne va pas si mal. Les deux estropiés du tennis ne reviennent pas du même néant: le premier a sombré corps et âme, le second «uniquement» sous le poids d'un genou foutu et d'un pied qui ne supportait plus rien. Reste que le résultat est le même: tous deux quittent Roland-Garros d'entrée.

Après un premier set de rêve, Stan Wawrinka a abandonné son sort aux mains joueuses du Français Corentin Moutet, une jolie patte de gaucher guidée par un esprit malin, voire taquin (l'enchaînement amortie-lobe touche au sadisme). Score: 2-6 6-3 7-6 (2) 6-3.

Ce premier set a ramené Stan Wawrinka à des temps anciens où les jambes étaient légères et les balles lourdes. Mais le Vaudois, très nerveux, a ensuite baissé d'intensité, un peu physiquement aussi, avec des sautes de concentration fatales dans les instants décisifs.

La troisième manche résume un peu tout: mené 5-2, «Stan the Man» est revenu à la hauteur de Moutet au prix d'un effort colossal, après avoir écarté deux balles de set. Puis il s'est écroulé au tie-break...

Dans les tribunes, il y avait tout le monde, le médecin du PSG qui l'avait soigné, ses parents, sa sœur, ses amis de Lausanne et de Paris, son logeur Cyril Hanouna. Soucieux de bien faire, Stan Wawrinka a quitté l'état de quasi-insouciance qui le traversait au premier set pour céder peu à peu à un stress toxique. «Calme-toi, calme-toi», a-t-il bougonné sous sa serviette et, puisque la douceur restait sans effet, il a poussé un hurlement barbare, puis défoncé un panneau Lacoste à coups de pied.

Un cri dans Paris

A la fin, resteront deux impressions: Wawrinka est encore loin de son meilleur niveau, sans aucun doute, en particulier dans différents aspects de l'endurance physique et psychique. Mais comme l'a démontré son premier set, il n'a perdu ni l'espoir, ni la volonté, ni les moyens de redevenir un jour «le bison» qu'il était, même si ce jour n'est pas pour demain. Beaucoup auraient aimé en dire autant de Dominik Thiem.