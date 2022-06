Rafael Nadal a toujours réussi à revenir, malgré ses blessures. Comme lors de ce Roland-Garros 2022, où il vise un 22e titre du Grand Chelem. image: keystone/shutterstock

Roland-Garros

Enterré 1000 fois à cause de ses blessures, Nadal a toujours ressuscité

Rafael Nadal s'envole vers un 22e titre du Grand Chelem après son chef d'œuvre mardi soir contre Novak Djokovic en quarts de finale de Roland-Garros. Et pourtant, l'Espagnol quitté le dernier tournoi à Rome blessé. Mais toute sa carrière, il est revenu en fanfare après des pauses forcées et a cloué le bec de ses détracteurs.

Sur sa page Wikipedia, on trouve 54 entrées en tapant le mot «blessure». Sur celles de ses deux grands rivaux Novak Djokovic et Roger Federer, ce nombre baisse respectivement à 21 et 9. Oui, Rafael Nadal est un véritable éclopé du tennis.

Pied, genoux, dos, abdominaux, épaule: on ne compte plus les endroits ni les fois où l'Espagnol a été touché. Pas plus que prophéties d'experts ou de clients du café du commerce qui prédisaient une fin de carrière au Majorquin. Le fait est que Rafael Nadal est toujours là, 20 ans après ses débuts sur le circuit ATP, et semble bien parti pour ajouter, cette semaine à Roland-Garros, un nouveau titre du Grand Chelem à son record (21).

On revient sur les retours en fanfare les plus spectaculaires du «Taureau de Manacor» après des blessures.

Une première australienne

Rafael Nadal souffre d'une tendinite au genou à la fin de la saison 2008. Elle le contrait à abandonner en quart de finale du tournoi de Paris-Bercy, et surtout à déclarer forfait pour le Masters de Londres.

Deux mois plus tard seulement, il est de retour au sommet, et inflige à Roger Federer l'une de ses défaites les plus douloureuses en finale de l'Open d'Australie 2009. On se souvient encore tous des larmes du Bâlois lors de la remise du trophée.

image: keystone

Une saison hallucinante

En quart de finale de l'Open d'Australie 2010, le Majorquin abdique à 6-4 7-5 3-0 en sa défaveur contre Andy Murray. La raison? De nouveau un genou douloureux.

On s'inquiète déjà pour sa santé et la suite de sa carrière. A tort. «Rafa» réalise une suite de saison monstrueuse, en s'adjugeant les trois autres tournois du Grand Chelem, dont son 2e Wimbledon.

image: keystone

La très longue pause

Immense surprise lors de ce Wimbledon 2012: Rafael Nadal est sorti au 1er tour par le Tchèque Lukas Rosol, pas franchement un cador du circuit, en cinq sets.

Ce match est le dernier de la saison pour l'Espagnol, qui met fin à une saison méchamment écourtée, dès juin donc. Les craintes sur son avenir sont nombreuses et profondes. Il reviendra sur le circuit en février 2013, huit mois après sa déroute londonienne. Et gagnera Roland-Garros, comme d'hab', cette année-là aussi.

Stan en profite

A l'Open d'Australie 2014, Stan Wawrinka réussit l'exploit de se qualifier pour sa première finale de Grand Chelem. Il affronte Nadal. Le Vaudois déroule dans le 1er set, et bénéficie d'un coup de pouce: le Majorquin se blesse au dos dans la deuxième manche, qu'il perd aussi. Malgré ses douleurs dorsales et d'énormes cloques à la main gauche, Nadal revient dans le match en remportant le 3e set. Impressionnant de combativité!

Finalement, c'est bien Stan qui aura le dernier mot, avec une victoire en quatre sets.

Une terrible désillusion

L'édition 2016 de Roland-Garros restera très spéciale. Nadal, alors nonuple vainqueur, doit déclarer forfait avant son duel du 3e tour, alors qu'il avait pourtant écrasé Facundo Bagnis au match précédent.

Si l'Espagnol déclare forfait dans son jardin, c'est que sa blessure au poignet – une tendinite – est très grave. Frissons.

Le rêve américain brisé

Nadal affronte Juan Martin Del Potro – un autre éclopé du tennis – en demi-finale de l'US Open 2018. Mené deux sets à zéro, l'Espagnol jette l'éponge avant le début de la troisième manche à cause de douleurs au genou.

Cinq mois plus tard, il disputera une nouvelle finale de Grand Chelem en Australie, perdue contre Novak Djokovic.

7) Revenu de nulle part

Blessé à un pied, Nadal met un terme à sa saison 2021 en août déjà. Après plus de quatre mois de pause, il s'adjuge le premier tournoi après son retour, l'ATP 250 de Melbourne. Il enchaîne avec l'Open d'Australie, en battant Daniil Medvedev alors qu'il était mené 2 sets à zéro. Monumental!