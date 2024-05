Ce papa fait le buzz grâce à son comportement en tribune

Pour la petite histoire, l'arbitre a finalement brandi un carton jaune au joueur des Harlequins. Jack Walker a ainsi dû laisser son équipe à quatorze pendant dix minutes et Toulouse en a aussitôt profité: sur la pénaltouche qui a suivi, l'équipe française a inscrit un essai et définitivement validé sa qualification pour la finale de la Champions Cup (victoire 38-26). Le Stade Toulousain défiera le Leinster en finale, le samedi 25 mai à Londres.

Son père, qui l'accompagne, intervient alors pour demander à son fils de se taire. Il le fait très calmement, d'un geste et sans crier. Ca marche: le petit se rassied et se calme aussitôt.

Pogacar se lance dans un défi fou (et a tout pour le réussir)

Le champion slovène s'attaque samedi à son tout premier Tour d'Italie, avec en ligne de mire, le doublé Giro - Tour de France. Les conditions sont réunies pour qu'il réalise ce que personne n'a fait au 21e siècle.

C'est un accomplissement dont seuls sept coureurs peuvent s'enorgueillir: Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Stephen Roche, Miguel Indurain et Marco Pantani. Il est d'un autre temps - on considère même aujourd'hui que le doublé Giro - Tour est inaccessible, en raison de la dureté des deux épreuves, de la très forte concurrence et du peu de temps de récupération entre l'arrivée à Rome et le départ de la Grande Boucle.