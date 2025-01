Le Français Paul Willemse avait été exclu contre l'Irlande, l'an dernier lors du Six Nations. PA Images

Une nouvelle règle fait son apparition en rugby

Les arbitres du Tournoi des Six Nations, qui débute ce vendredi, pourront recourir au carton rouge allégé. Explications.

Plus de «Sport»

Ce carton rouge permet de remplacer au bout de vingt minutes un joueur exclu pour limiter les périodes d'infériorité numérique, ont annoncé mercredi les organisateurs. «Il s'applique aux fautes techniques (réd: non dangereuses ni délibérées). L'équipe fautive peut remplacer le joueur exclu, afin de punir le joueur et non l'équipe», a détaillé Six Nations Rugby dans un communiqué.

Le carton rouge définitif est toujours en vigeur en cas «d'actes délibérés et dangereux de jeu déloyal», poursuit le communiqué. Tout comme le carton jaune, qui permet à l'arbitre d'exclure un joueur pour dix minutes pour des fautes moins graves, sans qu'il soit remplacé.

🏉 La 1re journée du VI Nations 31/01 (21h15): France-Pays de Galles

01/02 (15h15): Ecosse-Italie

01/02 (17h45): Irlande-Angleterre



Le carton rouge allégé a été expérimenté lors de plusieurs compétitions internationales, notamment les matches de novembre, en dépit de l'opposition de certains pays dont la France. Cette règle n'est pas appliquée dans le Top 14 ou en Coupe d'Europe.



La fédération internationale World Rugby, qui devait initialement se prononcer en novembre sur une expérimentation au niveau mondial du dispositif, avait finalement repoussé cette généralisation à une date indéterminée afin d'avoir des «retours plus approfondis».

Outre le carton rouge de 20 minutes, d'autres changements mis en oeuvre lors de la Tournée de novembre des nations de l'hémisphère sud en Europe seront mis en place pendant le Tournoi, comme la possibilité aux arbitres de parler dans le micro pour expliquer leurs décisions aux spectateurs ou la baisse du temps pour tirer une transformation et préparer les mêlées et les touches.



(jcz/afp)