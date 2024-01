C’est mieux de faire du sport le matin ou l’après-midi?

Rafael A Casuso / the conversation

Le mode de vie actuel nous a amenés à supprimer les activités physiques que pratiquaient nos grands-parents, comme travailler au champ. Pire encore, nous les avons remplacées par des activités sédentaires, comme regarder la télévision sur le canapé. Cette situation a engendré un problème inquiétant en Espagne: au cours des 30 dernières années, l'incidence de maladies telles que le diabète et le cholestérol a doublé, selon les données révélées par l'Enquête européenne sur la santé 2020).

Cette augmentation alarmante nous oblige à repenser nos modes de vie et à explorer des solutions abordables pour améliorer notre bien-être. L'une de ces solutions, à la portée de tous, est aussi simple qu'efficace: faire du sport!

Aujourd'hui, l'activité physique est considérée comme un médicament, car elle est capable d'améliorer la prise en charge d'un large éventail de maladies, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Cependant, tout le monde n'a pas la même énergie tout au long de la journée. Certains d'entre nous connaissent un pic d'énergie le matin, ce qui les incite à faire de l'exercice dès les premières heures de la journée. D'autres, en revanche, préfèrent profiter de l'après-midi ou de la soirée pour se donner à fond dans leur programme d'exercices physiques.

Une question se pose naturellement: est-il aussi bénéfique de faire de l'exercice le matin que l'après-midi? Cette interrogation est même devenue un sujet de grand intérêt pour la communauté scientifique.

Les bienfaits du sport en après-midi

Ces dernières années, les preuves scientifiques se sont accumulées pour comparer les effets de l'exercice physique le matin ou le soir. Une méta-analyse récente a évalué l'effet combiné de 9 études portant sur un total de 450 personnes. Les résultats ont révélé que l'exercice physique pratiqué l'après-midi est plus bénéfique pour la santé cardiovasculaire.

Ces conclusions ont été obtenues après qu'une réduction plus importante du taux de triglycérides dans le sang (les triglycérides constituent une famille de lipides, ou graisses, présents dans l'organisme, ndlr) a été observée à la suite d'une activité physique pratiquée le soir. L'activité physique de l'après-midi est également la meilleure option pour abaisser la tension chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle. En outre, chez les personnes atteintes de diabète de type 2, l'exercice physique pratiqué l'après-midi est plus efficace pour contrôler le taux de sucre dans le sang.

Il est important de noter qu'il s'agit là d'un domaine de recherche très récent. Il convient donc de rappeler que faire de l'activité physique est toujours bénéfique, quel que soit le moment de la journée où l'on pratique. Les personnes qui n'ont pas la possibilité de choisir le moment où elles font de l'exercice peuvent continuer à en faire le matin. Dans ce cas, elles bénéficieront d'un avantage supplémentaire en améliorant leur attention, mémoire et prise de décision.

Comment choisir le meilleur moment pour s'entraîner?

Des études suggèrent également que l'exercice en soirée pourrait avoir un effet légèrement plus prononcé sur la perte de poids. En outre, l'activité physique en fin de journée semble diminuer l'appétit.

Cependant, il est essentiel de comprendre que l'exercice seul n'est pas la meilleure stratégie pour perdre du poids. Ainsi, si notre objectif premier est d'être plus léger sur la balance, l'exercice doit être accompagné d'ajustements nutritionnels, quelle que soit l'heure de la journée.

Lorsque l'on prévoit de faire de l'activité physique le soir, le choix du type d'exercice est important. Les activités très intenses et la musculation doivent être évitées dans les heures qui précèdent le sommeil, car elles peuvent nuire à la qualité et à la durée du sommeil.

Pour garantir un sommeil réparateur, il est recommandé de respecter un délai d'au moins deux heures entre l'exercice physique intense pratiqué le soir et l'heure du coucher. Cela contribue à un repos nocturne plus efficace et meilleur pour la santé, en particulier pour les personnes qui ont du mal à s'endormir.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original.