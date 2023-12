Le cardio est une activité prisée dans les salles de fitness, que l'on peut aussi faire à la maison. image: shutterstock

Tapis de course, rameur, vélo: découvrez ce qui est fait pour vous!

Ces trois activités sont des incontournables du cardio en fitness. Voici, pour chacun, leurs avantages et inconvénients, histoire que vous trouviez ce qui vous convient le mieux.

Hunter Bennett / the conversation

Un article de The Conversation

Le cardio, diminutif d'exercice cardiovasculaire, désigne toute forme d'activité physique rythmée qui accélère la fréquence cardiaque et la respiration afin que le cœur et les poumons puissent apporter de l'oxygène aux muscles sollicités. Il s'agit essentiellement du type d'exercice qui vous fait haleter et souffler... et que de nombreuses personnes redoutent.

Le cardio est souvent pratiqué pour perdre du poids, mais il est associé à toute une série de bienfaits pour la santé, notamment la réduction du risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de chutes. Les recherches montrent que le cardio améliore également les fonctions cognitives et la santé mentale.

L'Organisation mondiale de la santé recommande un minimum de 150 minutes de cardio d'intensité modérée ou de 75 minutes de cardio d'intensité vigoureuse par semaine.

Il existe de nombreuses façons de faire du cardio, qu'il s'agisse de pratiquer un sport d'équipe, d'aller au travail à vélo ou de faire du jogging. Si vous avez la volonté et les moyens d'investir dans un équipement, vous pouvez également vous entraîner à la maison.

Le tapis roulant, le vélo d'intérieur et le rameur sont les équipements les plus courants dans les salles de sport, mais vous pouvez aussi vous les procurer pour votre domicile. Voici comment déterminer lequel vous convient le mieux.

Le tapis roulant

Sur le plan de l'efficacité de l'exercice, il est difficile de ne pas penser au tapis roulant. Courir sollicite la plupart de vos principaux groupes musculaires et entraîne donc une augmentation plus importante de la fréquence cardiaque et de la dépense énergétique par rapport à d'autres activités, telles que le vélo.

En outre, comme la course sur tapis roulant vous oblige à supporter le poids de votre corps, elle contribue également à la formation et à l'entretien de vos os, ce qui préserve leur solidité. Cela devient encore plus important avec l'âge, car le risque de développer des pathologies telles que l'ostéopénie et l'ostéoporose (réduction de la densité osseuse) augmente.

La course sollicite beaucoup le cœur et les poumons tout en solidifiant les os. Image: Shutterstock

Mais le tapis roulant ne convient pas à tout le monde. La mise en charge que requiert la course à pied peut exacerber la douleur et provoquer une enflure chez les personnes souffrant d'affections articulaires courantes comme l'arthrose.

En outre, un tapis roulant nécessitera probablement plus d'entretien (la plupart étant motorisés) et peut occuper beaucoup d'espace.

Le vélo d'intérieur

Le vélo d'intérieur est un autre moyen pratique d'atteindre vos objectifs cardiovasculaires. Il est essentiel d'installer correctement le vélo pour être à l'aise et réduire le risque de blessure. De manière générale, il est conseillé de plier légèrement le genou, comme sur la photo suivante, lorsque la jambe se trouve en bas du mouvement de pédale.

Il est très important que la selle soit réglée à la bonne hauteur. image: shutterstock

Bien que le vélo soit très bénéfique pour la santé cardiovasculaire et métabolique, il ne permet pas de porter le poids du corps; il n'est donc pas aussi avantageux pour les os que la marche ou la course à pied. En revanche, il offre un excellent entraînement cardio sans solliciter vos articulations.

Le rameur

Si vous cherchez à obtenir le meilleur entraînement cardio en un minimum de temps, le rameur est peut-être ce qu'il vous faut. Comme ramer vous oblige à utiliser tous vos principaux groupes musculaires, y compris le haut du corps, votre cœur et vos poumons doivent redoubler d'efforts par rapport à la course et au vélo pour fournir de l'oxygène aux muscles qui travaillent. L'énergie dépensée en ramant est donc comparable à celle nécessaire pour courir, et supérieure à celle requise pour pédaler.

Mais avant de vous précipiter pour acheter un rameur, il y a deux points à considérer. Tout d'abord, le degré de difficulté technique de la rame est sans doute plus élevé que celui de la course ou du vélo, car cette manœuvre est souvent moins familière au commun des mortels.

Un entraîneur peut vous aider à cet égard, mais n'oubliez pas qu'une bonne technique de rame doit être ressentie principalement dans les jambes, et non dans les bras et le dos.

Dans une bonne technique de rame, ce sont surtout les jambes qui travaillent. image: shutterstock

Ensuite, un exercice sans mise en charge comme la rame ne procure pas les mêmes bienfaits que le tapis roulant en matière de santé des os; il existe cependant des preuves qu'elle peut augmenter la densité osseuse dans une moindre mesure. Néanmoins, comme pour le vélo, cet inconvénient peut être compensé par une plus grande compatibilité avec les articulations, ce qui constitue une excellente option pour les personnes souffrant de douleurs articulaires, mais souhaitant conserver un cœur et des poumons en bonne santé.

Avoir du plaisir , c'est crucial

Cela dépend de vos objectifs, de votre état de santé actuel et, surtout, de ce que vous aimez le plus. Le meilleur exercice est celui que l'on fait. Choisissez donc l'équipement qui vous procure le plus de plaisir, ce qui augmentera la probabilité que vous persévériez à long terme.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original