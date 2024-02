Cette sauteuse à ski a évité la catastrophe en plein vol

Les mecs américains veulent eux aussi des grosses fesses — et en Suisse?

Lara Colturi court désormais pour l'Albanie et peine à faire lever les foules

C'est donc en moulinant des bras en plein vol que la native de Calgary a pu éviter une chute qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Alexandria Loutitt occupait la 5e place avant ce saut et pouvait donc raisonnablement penser au podium. Elle a finalement été soulagée de pouvoir se poser sans encombre.

La jeune Canadienne (20 ans) a perdu l'équilibre juste après avoir quitté le tremplin. Elle a d'abord tenté de corriger sa position à l'aide de son bras droit, sans toutefois y parvenir. Elle a alors adopté une autre technique, beaucoup plus radicale:

Le week-end a été très éprouvant pour les sauteuses à ski. Réunies sur le tremplin de Willingen, en Allemagne, les cadors de la Coupe du monde ont été perturbées par les conditions météorologiques. Samedi, il a tellement plus que l’eau qui s’accumulait dans les rails ralentissait les athlètes au moment de s’envoler dans les airs. Et dimanche, ce sont les rafales de vent qui ont piégé Alexandria Loutitt.

Plus de «Sport»

La Suisse est «le pays le plus intelligent d'Europe»

Les plus lus

Mathieu van der Poel a une technique pour écraser ses adversaires

Ultra favori des Mondiaux de cyclo-cross dimanche (14h30), le Néerlandais maîtrise mieux que personne la «surcompensation». Décryptage.

Un seul adversaire a réussi à battre Mathieu Van der Poel cet hiver en cyclo-cross, et il ne sera pas au départ de la course masculine des Mondiaux, ce dimanche à Tabor. L'absence de Wout Van Aert nuira-t-elle pour autant au spectacle? Ce n'est même pas sûr. Car observer la façon dont «MVDP» domine ses adversaires en mêlant puissance et aisance technique est un régal pour les yeux, surtout quand le parfum de l'histoire vient s'en mêler: s'il s'impose dimanche, le Néerlandais de 29 ans remporterait sa sixième couronne, ce qui le situerait à une longueur du record de titres mondiaux détenu depuis près d'un demi-siècle par le Belge Eric De Vlaeminck.