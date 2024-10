Les combinaisons des sauteurs vont être équipées d’une nouvelle technologie

«C'est important depuis longtemps, pour nous et les équipes, de réduire le nombre de combinaisons. On parle d'égalité des chances. Il s'agit de réduire les coûts liés à la pratique et de penser également à la durabilité. C'est désormais possible grâce à l'utilisation de ces puces, et nous nous en félicitons. Nous devons bien sûr encore acquérir de l'expérience avec cette technologie en mode compétition, mais cela fait partie du processus.»

Sandro Pertile, responsable du saut à ski à la FIS