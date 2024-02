Voici les records les plus fous en ski alpin

De la 30e place à la victoire: Daniel Yule a réalisé un exploit insolite le 4 février dernier lors du slalom de Chamonix. Comme le Suisse, ces skieurs et skieuses ont réussi des perfs incroyables en Coupe du monde.

Daniel Yule a réalisé un authentique exploit le 4 février dernier à Chamonix. Le Valaisan, qualifié in extremis pour la seconde manche et qui a entamé celle-ci à la 30e place, a refait tout son retard pour triompher.

C'est simple: passer du 30e au 1er rang, c'est du jamais vu dans un slalom de Coupe du monde. Le 16 janvier 2022, le Norvégien Lucas Braathen s'était imposé à Wengen après avoir bouclé le premier tracé à la 29e place. Comme Daniel Yule, ces skieurs et skieuses ont réussi une performance exceptionnelle👇

Du 34e rang à la victoire

Ce cas ressemble à celui de Daniel Yule, mais il a eu lieu en super-combiné il y a 17 ans. Le 14 janvier 2007, Mario Matt s'impose au Lauberhorn après n'avoir terminé que 34e de la première partie, la descente. Certains de ses concurrents ayant renoncé à prendre le départ du slalom, l'Autrichien peut y participer en tant que «30e virtuel». Il profite d'une piste parfaite dans sa spécialité. L'«Aigle de Flirsch» s'impose devant les Suisses Marc Berthod et Silvan Zurbriggen.

Silvan Zurbriggen (à gauche) et Marc Berthod (droite) font la fête aux côtés de Mario Matt. Image: AP

La plus grande avance

Dans toute l'Histoire

La Suissesse Marie-Theres Nadig, gagnante du slalom géant de Furano, au Japon, le 19 mars 1979, a devancé de 5,20 secondes sa dauphine, l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll. Autre preuve de cette folle perf'? L'Helvète Brigitte Glur, classée dixième, a concédé plus de huit secondes à la lauréate.

Époque moderne

Le 28 novembre 2015, sur son propre sol, à Aspen, Mikaela Shiffrin a imposé sa loi comme jamais auparavant ni après. L'Américaine y a remporté le slalom avec 3,07 secondes d'avance sur la Slovaque Veronika Velez-Zuzulova.

Mikaela Shiffrin célèbre son écrasante victoire avec son père, Jeff. Image: www.imago-images.de

Chez les hommes, Marcel Hirscher a même fait encore plus fort. Le 1er mars 2015, l'Autrichien a mis 3,28 secondes à son dauphin, l'Allemand Felix Neureuther, lors du slalom géant de Garmisch-Partenkirchen.

Un cas particulier

Les courses mentionnées ci-dessus appartenaient toutes aux quatre disciplines classiques: descente, super-G, slalom géant et slalom. Mais c'est dans un combiné que l'écart a été le plus important. Le 20 janvier 2002, à Kitzbühel, le Norvégien Kjetil-Andre Aamodt triomphe après une descente et deux manches de slalom. Son avance? 5,86 secondes sur son compatriote Lasse Kjus, deuxième.

Le dossard gagnant le plus élevé

Le célèbre musicien autrichien Udo Jürgens chantait que la vie commence à 66 ans. Pour Markus Foser et Katja Koren, ce nombre, inscrit sur leur dossard 66, a porté chance. Personne d'autres qu'eux n'a gagné une course de Coupe du monde avec un numéro de dossard si élevé. Curieusement, le Liechtensteinois et la Slovène ont réussi leur exploit à une semaine d'intervalle, en 1993. Il a remporté la descente de Val Gardena le 17 décembre, elle a triomphé au super-G de Flachau le 22 décembre.

Le Suisse Marc Berthod s'est aussi illustré à ce niveau. Parti avec le dossard 60 lors du slalom d'Adelboden en 2007, il a remporté cette course après avoir bouclé la première manche seulement à la 27e place.

Une course, trois lauréates

Dans l'histoire de la Coupe du monde, il y a eu deux courses avec trois gagnantes à chaque fois. D'abord le slalom géant de Sölden le 26 octobre 2002, remporté par Tina Maze, Andrine Flemmen et Nicole Hosp, toutes ex æquo.

Trois ans et demi plus tard, le 3 mars 2006, Nadia Styger n'était pas la seule à faire la fête lors du super-G de Hafjell: Lindsey Vonn et Michaela Dorfmeister l'accompagnaient sur la première marche du podium. Et la quatrième, Kelly Vanderbeek, n'était qu'à un centième derrière...

Lindsey Vonn a dû partager la victoire le 3 mars 2006. Image: keystone

La course masculine la plus serrée de l'histoire a eu lieu le 29 décembre 2012. Dominik Paris et Hannes Reichelt ont remporté la descente de Bormio avec le même temps. Aksel Lund Svindal a terminé troisième à un centième et Klaus Kröll quatrième à deux centièmes.

La plus longue série de victoires

Dans toute l'Histoire

Ingemar Stenmark a remporté 14 slaloms géants consécutifs, répartis sur trois saisons. Le Suédois a commencé sa série le 18 mars 1978 à Arosa et a triomphé lors de chaque géant jusqu'au 21 janvier 1980 inclus à Adelboden.

Époque moderne

Au 21e siècle, la plus longue série de victoires est à mettre au crédit de Marco Odermatt. Le Nidwaldien a remporté les neuf derniers slaloms géants d'affilée, et pourrait encore étendre cette série. Lors de l'avant-dernière course, à Schladming, il a réussi à s'imposer en entamant la seconde manche à la 11e place. Le prochain slalom géant est prévu ce samedi à Palisades Tahoe, en Californie.

Les compatriotes en feu

Le terme anglais sweep désigne le triplé d'un pays sur le podium. Il y en a eu beaucoup en Coupe du monde et, parfois, une nation a même réussi à occuper les places suivantes. Sur ce point, le super-G du 21 décembre 1998 à Innsbruck reste inégalé: les Autrichiens, emmenés par Hermann Maier, y ont réussi un... nonuplé.

Cette même «Austria Power Team» a fêté une semaine plus tard à Bormio un sextuplé en descente. L'équipe féminine française, avec la gagnante Isabelle Mir, a réussi le même exploit le 9 mars 1968 à Abetone, en Italie.

L'Autrichien Hermann Maier, dit «Herminator». Image: KEYSTONE

La meilleure prestation collective pour la Suisse remonte au 12 décembre 1982. Ce jour-là, les Helvètes réalisent un quintuplé au super-G de Val d'Isère avec, dans l'ordre: le lauréat Peter Müller, Peter Lüscher, Pirmin Zurbriggen, Franz Heinzer et Thomas Bürgler.

Jeunes et vieux sur le podium

La plus jeune gagnante

Trois jours après son 16e anniversaire, Christa Zechmeister s'est offert un joli cadeau. L'Allemande a remporté le slalom de Val d'Isère le 7 décembre 1973. Elle a triomphé sur trois autres slaloms le même hiver, s'octroyant ainsi le globe de la discipline.

Christa Zechmeister. Image: imago-images.de

Au total, neuf skieuses ont fêté des victoires avant leur 17e anniversaire, dont la Valaisanne Bernadette Zurbriggen le 7 mars 1973 lors du slalom géant d'Anchorage en Alaska.

A l'époque moderne, Janica Kostelic est la plus jeune lauréate. Le 17 janvier 1999, la Croate avait 17 ans et 12 jours lorsqu'elle s'est offert le combiné à St. Anton. Chez les hommes, l'Italien Piero Gros est le plus jeune vainqueur d'une course de l'Histoire. Il a été sacré le 8 décembre 1972 à l'âge de 18 ans et 39 jours.

Le vainqueur le plus âgé

Les femmes ont tendance à atteindre le sommet plus tôt, mais les hommes continuent de gagner à un âge avancé. Le vainqueur le plus âgé en Coupe du monde est un Suisse: Didier Cuche avait 37 ans et 192 jours lorsqu'il a fêté sa dernière victoire le 24 février 2012 lors du super-G de Crans-Montana.

Le Neuchâtelois Didier Cuche est le plus vieux vainqueur d'une course de Coupe du monde. Image: KEYSTONE

Chez les femmes, le record de l'âge revient à Elisabeth «Lizz» Görgl. L'Autrichienne, qui s'est lancée dans une carrière musicale après avoir rangé ses lattes, avait 33 ans et 304 jours le 21 décembre 2014, lors de sa victoire en super-G à Val d'Isère.

