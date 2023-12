Image: keystone

Odermatt écrase le Super-G de Bormio, Innerhofer en sang

Le Nidwaldien a époustouflé son monde. Il a dompté ce vendredi l'exigeante piste de Bormio, plaçant tous ses adversaires au-delà de la seconde, à l'exception du deuxième Raphael Haaser, à 0"98. La course a été marquée par la violente chute de Christof Innerhofer.

Déçu de ne pas avoir remporté jeudi sa première descente en Coupe du monde, terminant deuxième à 0"09 du Français Cyprien Sarrazin, Marco Odermatt a mis tout le monde d'accord ce vendredi, sur l'exigente piste de Bormio.

Il a remporté le Super-G comme il l'avait déjà fait l'an passé, en sortant une manche parfaite, collant 0"98 au deuxième, l'Autrichien Raphael Haaser. Aleksander Aamodt Kilde se place troisième, mais à 1"31 du vainqueur du jour.

Invaincu en géant cette saison, Marco Odermatt ouvre son compteur en Super-G, après avoir été battu à Val Gardena pour 0''03 avant les fêtes. Il en est à 11 podiums consécutifs dans la discipline, sa dernière contre-performance remontant au mois de mars 2022 à Kvitfjell (28e place). Il totalise désormais 11 victoires en Super-G.

Les autres concurrents helvétiques ont réalisé une belle course d'ensemble. Justin Murisier, au pied du podium la vieille lors de la descente, a confirmé sa bonne forme, prenant la cinquième place derrière l'Autrichien Vincent Kriechmayr. Il égale ainsi sa meilleure performance dans la discipline. Loic Meillard, un temps leader avec son dossard n°2, a terminé huitième, alors qu'un quatrième Suisse, Gino Caviezel a intégré le Top 10. Stefan Rogentin (12e) complète l'excellent résultat d'ensemble des skieurs suisses.

Violente chute pour Christof Innerhofer

Comme la vieille, la course a longtemps été interrompue, suite à la chute de Christof Innerhofer. L'Italien s'est fait catapulter dans le troisième secteur, heurtant les filets à pleine vitesse par la tête et le dos. Sonné, et le visage en sang, le skieur de Brunico a quitté la course par les airs, à l'instar de Marco Schwarz lors de la descente. Décidément, cette piste de Bormio n'épargne personne.