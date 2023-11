Voici la station suisse qui garantit le meilleur enneigement

Une étude révèle les sites suisses et français possédant le plus grand nombre de pistes optimales (en haute altitude et orientées nord). Et c'est une station romande qui sort vainqueur.

La société immobilière Naef Prestige Knight Frank, spécialisée dans les biens d'exception, vient de publier une vaste enquête dans laquelle elle se penche sur l'impact du changement climatique dans les stations, et surtout auprès des acheteurs. L'étude révèle ainsi dans quels endroits «les skieurs invétérés» ont intérêt à acheter leur résidence s'ils veulent bénéficier des meilleures conditions d'enneigement tout au long de la saison.

L'équipe d'analystes de Knight Frank a cartographié les principaux domaines skiables (ou les plus luxueux) de Suisse et de France en recensant pour chacun le nombre de pentes orientées nord et situées à plus de 2000m. Un double critère primordial, puisque l'orientation nord et l'altitude élevée permettent une meilleure conservation du manteau neigeux et un revêtement plus compacte que sur une piste à faible altitude et exposée plein sud, donc au soleil.

Selon les résultats de l'étude, c'est un domaine skiable romand qui sort en tête et qui est donc «résilient», selon le terme utilisé par Knight Frank pour décrire les stations offrant des saisons de ski plus longues. Verbier possède en effet 72,5 km2 de pistes orientées nord, soit 43% de son domaine skiable. La station valaisanne devance quatre consoeurs françaises.

«Si des destinations comme Gstaad, Zermatt et Chamonix occupent une place de choix, ce n'est pas qu'une question d'altitude», précise l'étude, qui ajoute qu'une «station bi-saisonnière de basse altitude avec des pentes herbeuses orientées nord, comme Villars-sur-Ollon, peut offrir un meilleur enneigement qu'une station de plus haute altitude avec des pentes orientées sud.»

Si Knight Frank a décidé de publier ces chiffres, c'est pour répondre à une préoccupation majeure des acheteurs:

«72% des répondants déclarent que la résilience d'une station de ski influence leur décision quant au lieu d'achat»

Le prix est également un critère important pour les acheteurs. Or «le prix d'un chalet alpin de luxe a augmenté en moyenne de 4,4% au cours des 12 mois précédant juin 2023», souligne l'étude, précisant toutefois que Verbier se situe en-dessous de cette moyenne (2,5%).