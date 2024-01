«Odi» se régale cette saison en dévorant la concurrence sur chacune des courses. Keystone

Marco Odermatt pourrait battre son record de points sur une saison

La superstar nidwaldienne écrase le général de la Coupe du monde et skie sur des bases hallucinantes.

Le week-end passé, sur une Kandahar à la neige salée et à la météo printanière, Marco Odermatt doit s'avouer vaincu dans une discipline, le super-G, qu'il écrase cette saison. Mais le lendemain, le voilà furax et joueur, tirant des courbes ultra tendues, souvent à la limite de basculer sur le ski intérieur, pour enfin rafler la mise et à nouveau 100 points.

En égalant Bode Miller au nombre de victoires sur le Cirque blanc, «Odi» se dirige vers le petit globe du super-G, avec une avance de 121 points alors qu'il ne reste que deux épreuves.

Mais le plus extraordinaire est peut-être pour le futur. Car Odermatt, dans une forme éblouissante, pourrait améliorer son record de points sur une saison. Il est pour le moment sur des bases stratosphériques, glanant en moyenne 82,7 unités par sortie. Il possède actuellement 1406 points au général, soit 722 d'avance sur son premier dauphin, Cyprien Sarrazin.

Il est désormais impossible de rattraper le grand leader de Swiss-ski. Avant que les descentes de Chamonix ne soient annulées, le Suisse pouvait prétendre à s'approcher du total de 2500 points sur une saison. Fou, irréel; Odermatt est un extraterrestre.

Sauf grosse cabriole, «Odi» va améliorer sa marque de la saison dernière de 2042 points, et peut lorgner sur du 2200 points sur une seule saison.

Un bulldozer que le ski alpin n'a jamais connu

Pour comprendre cette domination et le caractère unique de ce skieur, il faut se pencher sur le passé, reprendre les fondamentaux, réouvrir les livres d'histoire pour comparer les ogres qui ont dévorer la concurrence sur une saison. Outre Hermann Maier et ses 2000 points, il y a Marcel Hirscher, capable d'atomiser ses rivaux. Lors de sa plus belle saison, il avait compilé 1795 points en 27 courses. Odi en est à 17 et compte déjà 1406 points.

Dix courses sont encore au programme du Suisse, dont six géants, deux super-G et deux descentes. Un sans-faute lui permettrait d'additionner 1000 points. Impossible n'est pas Odi, mais difficile de voir le skieur du ski-club Hergiswil claquer dix victoires à la suite et s'arrêter à un total (venu d'une autre planète) de 2406 points.

Pour rappeler le caractère tout simplement irréel de la saison d'Odermatt, le cas Tina Maze est une bonne illustration du niveau atteint par Odermatt cette saison. Pourquoi? La Slovène, recordwomen de points sur une saison de Coupe du monde, avait aligné 2414 points en... 35 courses.

Odermatt, éternel numéro un. Keystone

Plus fort que Shiffrin?

La cadence d'Odermatt est infernale et, s'il fallait encore des arguments, témoigne d'une régularité qui frise la perfection. En ce qui concerne ses coups de mou sur l'exercice en cours, son pire résultat cette année est une 7e place, sur la Saslong de Val Gardena. Pour compléter les statistiques, Odermatt n'était absent du podium (en 17 courses) qu'à deux reprises. Ahurissant.

Alors qu'il est sur des bases d'une deuxième saison à plus de 2000 points, il pourrait faire mieux que Mikaela Shiffrin, qui était presque invincible en slalom et en géant lors de l'exercice 2022/2023. L'Américaine avait amassé plus de 2206 points. Mais Shiffrin avait disputé 31 courses, un total qui est dans le viseur du Nidwaldien, avec 27 courses au total.