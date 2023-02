Marco Odermatt était «pompette» sur le plateau de la SRF

Marco Odermatt était «pompette» sur un plateau TV

Le désormais champion du monde de descente est arrivé un verre dans le nez sur le plateau de la télévision alémanique.

Il avait le sourire jusqu'aux oreilles et les yeux légèrement rougis – des larmes ont coulé après la course. Une cinglante revanche après sa quatrième place lors du super-G. «Il fallait que je tente quelque chose, que je donne tout.» Et Odermatt s'est paré d'or et a même déclassé la concurrence grâce à des trajectoires dont il a le secret.

Il a tout donné les skis aux pieds et même sans les lattes. Après sa démonstration, le Nidwaldien a relâché la pression. Marco Odermatt, casquette bien vissée et les traits tirés, a vécu les montagnes russes émotionnelles dimanche. Après sa manche d'extraterrestre, il a fallu répondre aux sollicitations et profiter un tantinet de son exploit.

Marco Odermatt «pompette» Vidéo: watson

Il était hilare aux côtés de Paddy Kälin et l'ex-gloire du ski suisse Marc Berthod. L'ambiance était d'autant plus festive sur le plateau – et très helvétique –, car Berthod servait de belles raclettes. Et qui dit raclette, dit Petite Arvine – pas cette fois-ci. Un «petit coup de blanc» pour tremper le gosier et saluer l'exploit de la star du ski suisse. Et une fois le fromage fondu devant lui, il n'hésite pas à qualifier sa carrière de «complète» alors qu'il n'est âgé que de 25 ans. Kälin est surpris, conscient du jeune âge du champion.

Mais «Odi» a de la suite dans les idées:

«Je pense que nous devrions ouvrir cette bouteille bientôt» En désignant la bouteille de blanc sur la table

Le Nidwaldien n'était pas à son premier verre, avoue-t-il, très relax et...aviné. Kälin et Berthod se fendent la poire en voyant le roi des pistes confesser un «petit coup de le nez». Avant de rassurer ses interlocuteurs: «Je n'ai pas besoin de conduire, tout est organisé.»

Le leader de la Coupe du monde a pu se laisser aller et pleinement profiter de sa masterclass matinale. Rappelons que sa prochaine course n'est que vendredi, le 17 février et le slalom géant.