Elle se brise la main, prend le départ de la descente...et s'impose!

La skieuse italienne Sofia Goggia a remporté la descente de Saint-Moritz samedi au lendemain de son opération d'une double fracture de la main. Fou.

Voici à quoi ressemblait la main gauche de Sofia Goggia lorsqu'elle a pris le départ de la descente de Saint-Moritz samedi matin:

La skieuse italienne avait subi une double fracture (2e et 3e métacarpe) de la main la veille, lors de la première descente organisée dans la station grisonne. Elle s'était ensuite déplacée à Milan pour y être opérée pendant une heure et demie. Dure au mal, elle avait tout de même décidé de prendre le départ samedi, certaine d'avoir ses chances malgré ce handicap.

Pour être sûre de ne pas perdre pas son bâton gauche en pleine course, elle l'avait carrément scotché à son gant. Evidemment, Sofia Goggia a eu beaucoup de mal à la poussée sitôt après s'être extirpée du portillon de départ. On s'attendait aussi à ce qu'elle aie un peu d'appréhension en risquant la chute à des pointes atteignant plus de 100 km/h, mais pas du tout.

La fantasque italienne a réalisé une course incroyable. Elle s'est imposée devant Ilka Stuhec (+0''43) et Kira Weidle (+0''52).

«Je me dis parfois que ma vie ressemble à un film. J'étais la fille la plus heureuse au départ et j'ai amené cette joie jusqu'en bas de la piste.» Sofia Goggia au micro de la RTS

La meilleure suissesse a été Joana Haehlen, 9e à plus d'une seconde.

«La légende de Sofia Goggia s'est enrichie d'un autre chapitre», a aussitôt rendu hommage La Repubblica, en référence à une autre prouesse de l'Italienne: aux Jeux olympiques de Pékin en février dernier, la skieuse avait décroché une médaille d'argent seulement 23 jours après sa blessure à un ligament croisé.