Daniel Yule réussit une incroyable remontada ++ Doublé pour les Suisses

30e à l’issue de la première manche à 1'93 du Français Clément Noël, Daniel Yule est parvenu à refaire son retard lors du deuxième acte, pour s’imposer dimanche à l’occasion du slalom de Chamonix. Le Valaisan signe sa première victoire de la saison.

Daniel Yule a bien failli ne pas prendre le départ de la deuxième manche du slalom de Chamonix. Une grosse faute commise sur le bas du parcours durant la matinée l’a relégué au 30e rang. Mais par chance, personne ne l’a exclu du Top 30, et Yule a eu le bonheur d’ouvrir le portillon de départ l’après-midi.

Propre et précis en deuxième manche, le Valaisan a évidemment bénéficié des conditions du jour pour réaliser son come-back. Comme les entraîneurs le pressentaient, la Verte des Houches a très vite évolué à cause de températures élevées, comme souvent ces dernières années. S'élancer en premier était un avantage indéniable.

Mais Yule a pris des risques, et a su profiter de cette neige immaculée. Car les dossards qui ont suivi juste après lui ont tout de suite été largement distancés. A Chamonix, le Valaisan signe sa première victoire de la saison, et son deuxième podium, après Kitzbühel.

Doublé des Suisses sur la Verte des Houches

Loïc Meillard, l'un des rares skieurs s'élançant dans les derniers à avoir tenu le choc en deuxième manche, a pris la deuxième place à 16 centièmes de son compatriote. C'est un nouveau podium pour le skieur d'Hérémence, une semaine après cette troisième place obtenue à Garmisch en Super-G.

Le Français Clément Noël, qui évoluait devant son public et quittait en dernier la cabane de départ, limite la casse. Il termine troisième à 18 centièmes du vainqueur de la seule et unique course du week-end, aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

Les autres Suisses ont été relégués au-delà de la 15e place. Ramon Zenhäusern se classe 17e, juste devant Marc Rochat. Luca Aerni repart de Chamonix avec une 22e place, alors que Tanguy Nef prend finalement la 24e position. Le prochain slalom masculin aura lieu dimanche prochain à Bansko en Bulgarie.