Doublé suisse pile au bon moment à Garmisch

«Le masque me donne des boutons et me fait moins bien jouer au volley»

Derrière la Schwytzoise, on retrouve Jasmine Flury. La Grisonne, solide aux entraînements, a su reproduire le même schéma en course. Elle signe le deuxième podium de sa carrière après sa victoire en Super-G à St-Moritz en 2017 lorsqu'elle avait devancé Michelle Gisin.

Mieux, la championne du monde, blessée en octobre, semble monter en puissance après sa 2e place lors du Super-G de Zauchensee et sa 4e en descente à Cortina. Elle revient en outre à 69 points de Sofia Goggia au classement de la discipline (331 contre 400), sachant que l'Italienne s'est blessée à Cortina et que sa fin de saison s'inscrit pour l'heure en pointillé.

Grande favorite de la descente de Garmisch-Partenkirchen après les forfaits de Goggia et Johnson, Corinne Suter s'est imposée en Allemagne et se profile comme une candidate au titre olympique dans la discipline. Jasmine Flury 2e.

«La porte du FC Zurich est fermée à jamais pour certains ex-joueurs»

Le président du FCZ, Ancillo Canepa, a la rancune tenace. Mais il est surtout à la tête de l'équipe leader de Super League, qui pourrait créer une immense surprise cette saison. Le boss nous parle du succès de son club, de hooligans et de traîtres.

Avez-vous déjà réservé l'Helvetiaplatz pour fêter le titre de champion?

ANCILLO CANEPA: (rires) Je ne répondrai pas à ça. Bien sûr, de bons souvenirs me reviennent toujours quand je passe devant l'Helvetiaplatz. Je pense à la fois où on a fêté le titre avec 15 000 fans. Ou quand on est arrivé à Zurich à 2 heures du matin en tant que tout frais champions, après un match à l'extérieur, et qu'on a été accueillis par 5000 personnes sur l'Helvetiaplatz. Ce serait déjà un rêve de pouvoir revivre quelque chose de ce genre. Mais je ne suis pas un rêveur. Pour ce premier tour, c'est en tant qu'équipe qu'on a été les meilleurs. Et c'est donc à juste titre qu'on occupe la première place.