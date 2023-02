Lara Gut-Behrami n'a pas réussi à faire mieux que 6e lors du Super-G des Mondiaux de Méribel, en France. Image: KEYSTONE

Mondiaux: les Suissesses ratent leur Super-G, Marta Bassino sacrée

La meilleure représentante helvétique à Méribel mercredi a été Lara Gut-Behrami, 6e. Marta Bassino s'offre, elle, un deuxième titre mondial.

Team watson Suivez-moi

Lara Gut-Behrami a cédé son titre mondial du Super-G lors des Mondiaux de Méribel. La Tessinoise a fini 6e d'une course remportée par l'Italienne Marta Bassino.

La Tessinoise a de quoi se mordre les gants et les bâtons. Elle possédait en effet une demi-seconde d'avance après 40 secondes de course et il n'y avait aucune raison de croire que la fin de parcours n'allait pas lui convenir.

6e mercredi lors du Super-G, Lara Gut-Behrami visera une médaille samedi en descente. Image: keystone

Mais malgré les grandes courbes rapides, la skieuse de Comano n'a pas réussi à conserver son bonus acquis sur le haut. La championne olympique de la discipline manque le podium pour seulement quatre centièmes, de quoi la faire rager. Mais «LGB» peut mettre cette course de côté et se projeter vers la descente de samedi.

Plus à l'aise en vitesse qu'en technique, Michelle Gisin a réussi une course correcte pour terminer au 10e rang à 0''69. Les trois autres représentantes de Swiss-Ski sont plus loin. Joana Hählen a pris le 13e rang. Commotionnée à Cortina, Corinne Suter a officiellement effectué son retour pour une 20e place, alors que Jasmine Flury s'est classée 22e.

Le classement du Super-G source: txt

Marta Bassino s'offre son deuxième titre mondial après celui du parallèle à Cortina voici deux ans. La spécialiste de géant a réussi une fin de course absolument remarquable. C'est dans ces ultimes courbes que la Piémontaise s'est régalée et qu'elle a fait la différence.

Marta Bassino est la nouvelle championne du monde de Super-G. Image: keystone

Derrière la Transalpine, on retrouve Mikaela Shiffrin (à 0''11) qui s'offre sa 12e médaille mondiale. Le podium est complété par un duo composé de l'Autrichienne Cornelia Hütter et de la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie à 0''33. (ats/yog)