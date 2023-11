Des activistes perturbent le slalom, un skieur fou de rage veut en découdre

Plusieurs individus ont pénétré dans l'aire d'arrivée du slalom de Görgl, samedi en Autriche. Henrik Kristoffersen a failli en venir aux mains avec l'un d'eux.

La situation a failli dégénérer à Görgl. Alors qu'il ne restait plus que quelques skieurs dans le portillon de départ, ce samedi lors de la 2e manche du slalom, un groupe d'activistes du climat a surgi dans l'aire d'arrivée, aspergeant la neige de couleur orange.

L’action a été revendiquée par des membres de «Last Generation».

Henrik Kristoffersen, lui, a vu rouge. Le champion du monde norvégien s'est fâché et a dû être retenu par les entraîneurs autrichiens.

Pendant ce temps, le public présent dans les gradins lançait des boules de neige sur les activistes (!), lesquels ont finalement été accompagnés vers la sortie par la police.

La course a été retardée d'une douzaine de minutes, le temps pour les officiels de nettoyer la neige. «Que peuvent faire ces organisateurs? ils ont bossé comme des chiens. On est à 3000 mètres d’altitude, il y a de la neige, c’est l’hiver. Cela m’attriste cette mauvaise publicité pour notre sport vis-à-vis de personnes qui bossent comme des fous pour que l’on puisse skier. C’est une énorme déception», a dit Marc Rochat, cité par Ski Actu. Le Vaudois a ajouté:

«Ils sont gentils de nous dire que l’on doit boycotter des courses. Mais nous sommes des professionnels. Regardez d’autres sports, la F1 à Las Vegas et arrêtez de nous embêter»

Le premier slalom de la saison a pu reprendre et se terminer. Daniel Yule a pris la 5e place et que les Autrichiens ont réussi le triplé grâce à Manuel Feller, Marco Schwarz et Michael Matt.