Marco Odermatt réalise le triplé à Adelboden

A l'inverse, Gino Caviezel n'a pas trouvé la solution sur le second parcours, perdant trois places pour terminer 12e avec 0''05 d'avance seulement sur Murisier. Livio Simonet (22e) et Thomas Tumler (25e) ont également marqué des points, alors que Loïc Meillard avait perdu un ski en première manche. (fxp-fr-sda-rtp/ats)

Avec désormais 29 victoires au total, Marco Odermatt est le no 12 dans la hiérarchie masculine, à égalité avec l'Autrichien Stefan Eberharter. Ses 18 succès en Coupe du monde de géant le placent par ailleurs à hauteur d'Alexis Pinturault au 5e rang du classement historique de la discipline chez les hommes.

Marco Odermatt, qui en est à sept victoires consécutives en Coupe du monde de géant (et à trois de suite à Adelboden), ne s'est pas contenté d'assurer en deuxième manche malgré un brouillard dense. Il a réussi le 2e temps sur le second tracé derrière River Radamus, qui a grimpé de la 20e à la 4e place finale.

Le Nidwaldien a devancé de 1''26 son dauphin Aleksander Aamodt Kilde pour cueillir son 5e succès de l'hiver, le 4e en quatre géants disputés cette saison et le 29e au total en Coupe du monde.

Disponible dès jeudi sur la plateforme de streaming, le film revient sur la catastrophe aérienne qui a décimé une équipe uruguayenne et poussé certains de ses membres au pire pour survivre.

«Je viens d'un avion qui est tombé dans la montagne.» Cette phrase, ancrée dans la mémoire collective des Uruguayens depuis un demi-siècle, a été rédigée par un survivant de la catastrophe. Son nom est Fernando Parrado, et lorsqu'il écrit ces mots sur un bout de papier à l'intention d'un berger venu à sa rescousse, le rugbyman vient de passer dix jours à escalader des sommets de plus de 4000m dans les Andes avec de la chair humaine dans l'estomac et des chaussures de rugby aux pieds.