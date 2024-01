Le Français Cyprien Sarrazin est bel et bien le king de Kitzbühel comme titrait ce matin L'Équipe. Image: keystone

Sarrazin remet ça à Kitzbühel, encore un podium pour Odermatt

Cyprien Sarrazin est bien le maître sur la Streif. Le Français a remporté la deuxième descente de Kitzbühel en reléguant Marco Odermatt à 0'91 et Dominik Paris à 1'44.

Les mots viennent à manquer au moment de décrire la performance de Cyprien Sarrazin sur la Streif. Le Français skie vraiment sur un nuage en ce moment. Deux chamois en deux jours, c'est aussi bien que Beat Feuz en 2021. Le Tricolore signe ce samedi son cinquième succès en Coupe du monde.

Et il n'y a pas eu photo lors de cette deuxième descente. Dans des conditions parfaites, Sarrazin a été le maître du Steilhang, ce dévers si important, théâtre de multiples exploits et de démonstrations de funambulisme avec cette bâche sur la gauche que certains athlètes ont eu la gourmandise d'aller lécher.

En taillant cette courbe comme un roi, Sarrazin est ressorti avec une vitesse folle. Les 4 km/h perdus à cet endroit par Marco Odermatt ont été rédhibitoires. Parti avec le dossard 7, le Nidwaldien a coupé la ligne avec 1'31 d'avance sur Ryan Cochran-Siegle. Dans l'aire d'arrivée, le patron de la Coupe du monde a exulté. Avant de déchanter puisque Sarrazin s'est élancé juste dans son sillage.

Odermatt déçu

«Odi» gagne une position par rapport à la veille, mais au micro de la RTS, il s'est montré «un peu déçu».

‹‹Je pensais que cela suffirait pour m’imposer, malgré des erreurs en haut, mais Sarrazin a été encore meilleur. Actuellement Cyprien est sur une autre planète.›› Marco Odermatt

Sans aller dire que désormais seule la victoire compte pour Odermatt, le Nidwaldien voulait vraiment épingler la Streif à son palmarès après ses succès à Wengen.

Ce résultat, Sarrazin premier et Odermatt deuxième, permet au Français de se rapprocher du Suisse au classement général de la descente. Le skieur de Buochs ne dispose plus que de six points d'avance, autant dire que la bataille sera rude pour le petit globe de la spécialité.

Encore un bon résultat d'ensemble des Suisses

Les autres Suisses ont été bons. Notamment le Fribourgeois Alexis Monney qui a décroché une magnifique 7e place à seulement six centièmes de la médaille en chocolat, soit le meilleur résultat de sa jeune carrière. Bonne performance également pour Stefan Rogentin, 9e.

Déception en revanche pour Justin Murisier qui ne se classe que 16e à 2'48. Excellent dans la Traverse à l'instar d'Odermatt, le Bagnard a perdu beaucoup trop de temps sur le haut. Niels Hintermann est pour l'heure 19e après 30 coureurs. Franjo von Allmen est lui passé à côté de quelque chose de grand. En lice pour le podium à la Hausbergkante, le Bernois n'a pas su tenir son ski dans l'entrée de la Traverse et a manqué la porte.