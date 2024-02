La complicité de Kevin et Wendy après les JO de Pékin en 2022. Image: Instagram

Wendy Holdener a perdu plus qu'un frère

La leader de l'équipe suisse de slalom vient de perdre son grand frère de 34 ans, qui était aussi son manager et l'un de ses plus proches confident.

Triste nouvelle dans le monde du ski: Wendy Holdener vient de perdre son grand frère. Kevin Holdener se battait depuis quatorze ans contre le cancer du pancréas. Il en est mort.

Le natif d'Unteriberg était lui aussi un excellent skieur. Il est passé par le centre national de Brigue et était membre des cadres de Swiss-Ski, avant que sa carrière professionnelle de skieur ne soit frappée par la maladie en 2011. Il n'avait pas disputé la moindre course l'année suivante et avait tenté un valeureux retour en 2013, sans succès. Il avait alors définitivement rangé ses lattes.

Si le sport n'a pas voulu de lui, sa soeur l'a vengé. Les deux membres de la famille Holdener ont scellé leur destin et pendant que l'une brillait sur les pistes, l'autre s'occupait du travail de l'ombre. A l'image d'une petite entreprise familiale, Kevin s'est mué en manager et s'est occupé des aspects médiatiques et de sponsoring de sa frangine.

Kevin Holdener parlait même d'une «Team Wendy» constituée autour de la championne.

Sa disparition laisse un grand vide dans la vie personnelle et professionnelle de la slalomeuse, qui s'est exprimée dans un communiqué relayé par Swiss Ski:

«Ses super pouvoirs ont malheureusement diminué. Aujourd'hui, entouré de sa famille, Kevin a entrepris son dernier voyage après une longue maladie supportée avec dignité. Il nous manque déjà énormément.»

La Schwytzoise confiait en 2020, dans les colonnes du Blick, ses inquiétudes lorsque la pandémie du Covid a fait son apparition. Son anxiété face à la maladie et les problèmes pulmonaires de son frère l'ont affectée: «Après plusieurs opérations, le volume pulmonaire de Kevin n'est plus aussi important que d'habitude.»

Leur relation s'est développée au fil du temps. Elle s'est renforcée lorsque le frangin combattait les métastases tandis que Wendy Holdener se battait pour intégrer le gratin mondial du ski alpin. Deux destins différents, rejoints dans une lutte commune (la carrière de la slalomeuse) qui a resserré les liens entre les deux, analysaient-ils dans Schweizer Illustrierte.

Kevin Holdener s'est mué en pierre angulaire dans la carrière de Wendy et cette perte pourrait peser sur le destin de la championne. On se rappelle les grandes difficultés rencontrées par Mikaela Shiffrin à la mort de son père. Elle l'avait longuement évoqué dans une lettre ouverte sur le site de Player's Tribune.

«Normalement, quand je cours, j'essaie de tout bloquer. Mais ma plus grande peur maintenant, c'est que si je laisse un souvenir mourir, c'est comme si je le perdais complètement» Lindsey Vonn

