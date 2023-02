Grand dominateur sur les pistes, le Nidwaldien est nettement plus discret lorsqu'il faut évoquer les enjeux environnementaux. Image: sda

Odermatt grondé pour son inaction envers le climat

Contrairement à de nombreux autres skieurs, le double champion du monde suisse a refusé de signer une lettre en faveur de l'écologie. Une absence qui interroge et irrite les défenseurs de l'environnement.

Greenpeace vient de tomber sur notre idole nationale, coupable selon l'association de ne pas avoir signé le courrier de Protect Our Winter (POW), envoyé à la Fédération Internationale de ski (FIS) et ratifié par plusieurs dizaines de skieurs internationaux.

Mais Marco Odermatt ne s'est pas démonté. Il a répondu calmement aux journaux de CH Media pour clarifier son refus de signer le papier.

«Je ne voulais pas mettre mon nom en premier parce que je ne peux pas répondre à 100% aux exigences» Marco Odermatt

Le leader de la Coupe du monde est conscient qu'il lui est impossible, avec ce calendrier façonné par la FIS, de pouvoir suivre la charte demandée par le document.

Que dit cette lettre?

Elle demande à la Fédération internationale de ski d'agir en faveur du climat, par exemple en raréfiant les déplacements ou en atteignant la neutralité carbone lors de ses événements pour 2035. Le calendrier de la FIS, décidé par les équipes du président Johan Eliasch, a déjà fait grincer des dents cette saison. Les hommes retournent en effet en Amérique du Nord ce week-end et le suivant avant de terminer la saison en Europe.

Odermatt pointe une autre incohérence, qu'il juge incompatible avec un engagement écrit: «Nous sommes parfois obligés de voyager en hélicoptère ou en jet privé une fois par an». Rappelons que les transports représentent 16,2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon les données de l'Université d'Oxford.

Michel Vion, le secrétaire général de la FIS, expliquait que la Fédération faisait des efforts, mais que les sportifs et sportives devaient aussi y mettre du leur et balayer devant leur porte. Il ne visait personne, mais ses propos ont sans doute trouvé un écho chez Mikaela Shiffrin.

L'Américaine, qui est l'une des premières signataires de la lettre, avait prévu de parcourir en hélicoptère les quelque 40 km entre Gap, son quartier général pour ces Mondiaux, et la station d’Orcières-Merlette, où ses entraînements étaient programmés, comme le souligne Le Parisien. Mais Shiffrin s'est abstenue après les vives critiques et a choisi de prendre la route...pour cette fois. Car il lui est déjà arrivé de prendre un jet privé par le passé, comme lors de son petit voyage en compagnie d'Ilka Stuhec, Wendy Holdener et Federica Brignone (également signataire) pour rallier Ljubljana à Are.

Peu de Suisses ont signé

De nombreux skieurs de premier plan n'ont d'ailleurs pas signé le papier. Rien que dans le camp suisse, Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Wendy Holdener, Michelle Gisin, Ramon Zenhäusern ou encore Loïc Meillard n'ont pas posé leur griffe. Très peu de représentants helvétique l'ont d'ailleurs signé - Daniel Yule, Sandro Simonet, Gilles Roulin ou encore Joanna Hählen l'ont fait.

Ils sont plusieurs grands noms à briller par leur absence. Les Autrichiens Vincent Kriechmayr, Marco Schwarz, ou encore Manuel Feller et Katharina Liensberger n'ont pas signé, bien que ce soit leur compatriote Julian Schutter qui soit l'instigateur de la missive. Les Norvégiens, outre Atle Lie McGrath et Aleksander Aamodt Kilde, n'apparaissent pas non plus sur la liste. Pas de trace d'Henrik Kristoffersen, Lucas Braathen ou encore Ragnhild Mowinckel. Ni d'Alexis Pinturault ou de Clément Nöel. Soyons honnêtes: sur les 142 skieurs internationaux, ce sont surtout des seconds couteaux qui ont signé.

Si beaucoup se sont abstenus, comme vous pouvez le constater ici, c'est sans doute parce qu'ils étaient bien conscients des difficultés de répondre aux attentes et au carnet de route présenté par le POW.

Parmi les demandes de l'ONG Protect Our Winter, on trouve aussi celle concernant les dates de la saison. Il est demandé à la FIS de repousser les premières courses, traditionnellement disputées à la fin du mois d'octobre sur le glacier de Sölden.

Nous recommandons de planifier les premières épreuves à la fin novembre et de prolonger la saison jusqu'à la fin avril. Protect Our Winter (POW)

Il est aussi réclamé aux fédérations nationales de vérifier les différents sponsors qu'elles choisissent ou encore de se munir d'une flotte de véhicules électriques pour les déplacements. Rappelons tout de même que la sainte voiture électrique, sensée contrer la pollution automobile, est elle aussi gourmande en énergie. Une nouvelle épine dans le pied des défenseurs de l'environnement, sachant que des économies d'énergie ont été maintes fois demandées cette année.

Toujours dans cette marche à suivre, POW recommande d'encourager les fédérations nationales à suivre leur empreinte carbone, puis de mettre en place un système de récompense pour les activités durables.

Une totale transparence est également attendue des instances de la FIS, afin que celle-ci échafaude un plan concret pour réduire de moitié l'empreinte carbone de la caravane du ski alpin. Kilde s'est exprimé à ce propos, clamant qu'il est temps «d'aborder ce sujet très important. On voit que le monde change, on voit également l'impact que cela a sur notre sport», a insisté l'ambassadeur de Syngenta. Une posture plutôt osée pour le grand dominateur de la descente, sachant que la multinationale est souvent décriée. De nombreuses enquêtes ont épinglé le groupe bâlois pour son implication dans la vente de pesticides hautement dangereux, comme le soulevait l'ONG Publiceye.

Kilde apparaît sur les panneaux publicitaires de Syngenta.

Mais c'est plutôt au champion nidwaldien que Greenpeace en a. Nathan Solothurnmann, expert du climat au sein de l'ONG, s'est attaqué à lui avec véhémence:

«Marco Odermatt ne semble pas avoir pleinement saisi la gravité de la situation»

On attend désormais de la star du circuit qu'elle soit un modèle du climat. Odermatt n'est peut-être pas celui que certains voudraient, mais en terme d'honnêteté intellectuelle, c'est un modèle pour beaucoup.