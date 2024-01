Prodigieux, Odermatt gagne aussi la deuxième descente de Wengen

Odermatt et Sarrazin ont laissé leurs concurrents à plus d'une seconde au terme d'une descente éprouvante qui a fait une victime de marque, Aleksander Aamodt Kilde, victime d'une lourde chute sur le dernier saut.

Le président de Naples punit ses joueurs de la pire des manières

Fâché par les résultats de son équipe, balayée par le Torino dimanche (3-0) et 9e de Serie A, Aurelio De Laurentiis a décidé de mettre ses hommes au vert toute la semaine. Une méthode coercitive que les footballeurs détestent et qui est connue sous le nom de «ritiro punitivo» en Italie.

C'est la punition collective ultime, ce que les joueurs de Serie A craignent le plus quand ils s'enfoncent dans une crise de résultats: le fameux «ritiro punitivo», en français la mise au vert contrainte et forcée, une méthode qui ne consiste pas à manger des légumes toute la semaine, mais à isoler les joueurs de leur famille, de leurs amis et de leur PlayStation 5 pour préparer les prochains matchs avec concentration et détermination.