«J'imagine Lara Gut-Behrami prendre sa retraite dans deux semaines»

Lara Gut-Behrami (32 ans) peut remporter quatre globes de cristal ces deux prochaines semaines, dont le grand globe du général de la Coupe du monde. Avant ces finales, l'avenir de la Tessinoise occupe tous les esprits.

Etienne Wuillemin / ch media

Pour une fois, Lara Gut-Behrami n'est pas l'actrice principale de ce week-end de ski. D'une part, il y a le retour phénoménal de Mikaela Shiffrin en Coupe du monde. De l'autre? Federica Brignone.

L'Italienne de 33 ans a réalisé une superbe prestation lors du slalom géant d'Are samedi. Et elle a empêché, grâce à sa victoire, Gut-Behrami de remporter prématurément le globe de la discipline.

Le podium du slalom géant d'Are samedi, de gauche à droite: Sara Hector (2e), Federica Brignone (1) et Lara Gut-Behrami (3). image: EPA

En regardant l'auto-analyse de la Tessinoise à la TV, difficile de penser qu'elle est sur le point d'atteindre le sommet de sa carrière:

«Cela ne s'est pas passé comme je le souhaitais, je ne suis pas satisfaite» Lara Gut-Behrami, après le géant d'Are

Et ce malgré sa troisième place, son 16e podium en 25 courses cette saison.

Le traumatisme de Didier Cuche

La situation est-elle vraiment aussi dramatique que le visage et les mots de Lara Gut-Behrami pourraient le laisser croire? Bien sûr que non. La skieuse de 32 ans va vraisemblablement remporter quatre globes à la fin de la saison: le classement général de la Coupe du monde, ainsi que les globes du slalom géant, du super-G et de la descente.

Mais voilà, à partir du week-end prochain, la Suissesse aura quelque chose à perdre pour la première fois de l'hiver. Il s'agit de savoir si elle résistera à la pression lors des dernières courses.

Tout d'abord en slalom géant. L'épilogue se fera dimanche prochain à Saalbach-Hinterglemm. Gut-Behrami a 95 points d'avance sur sa seule concurrente restante, Federica Brignone. Cela signifie que l'Italienne doit absolument gagner (100 points) pour pouvoir dépasser la Tessinoise. Et si elle y arrive, Lara Gut-Behrami ne doit en aucun cas être éliminée ou terminer au-delà de la 15e place. Car dans les courses des finales de Coupe du monde, seules les 15 premières reçoivent des points.

«C'est fini! Aucune chance!» Ce sont les propos de Brignone, en parlant de sa situation. Elle a peut-être raison. Mais, côté suisse, attention de ne pas revivre le traumatisme de la saison 2007/08. A l'époque, Didier Cuche comptait 99 points d'avance sur l'Autrichien Hannes Reichelt au classement du super-G avant la dernière course. Reichelt a gagné, Cuche s'est classé 16e, poussé hors des points par son compatriote Daniel Albrecht... Reichelt a donc remporté le globe du super-G au nez et à la barbe du Neuchâtelois.

Fair-play, Didier Cuche (à gauche) félicite Hannes Reichelt pour son globe. image: keystone

Si tout se passe comme prévu et que Lara Gut-Behrami s'adjuge le globe du slalom géant, ce serait une première pour une Helvète depuis 2002 et le sacre de Sonja Nef.

Ce n'est que le week-end suivant qu'on saura si «LGB» ajoute les globes du super-G (22 mars) et de la descente (23 mars) dans son armoire à trophées. En super-G, ses concurrentes sont Cornelia Hütter (69 points de retard) et Federica Brignone (84). En descente, elles s'appellent Stephanie Venier (68) et Cornelia Hütter, à nouveau (72).

Le général, une formalité

Le triomphe de Lara Gut-Behrami au classement général de la Coupe du monde n'est plus qu'une formalité. Mikaela Shiffrin (3e), malgré son retour réussi à la compétition, ne participera pas aux finales dans les épreuves de vitesse. Brignone reste donc la seule concurrente qui pourrait encore mathématiquement rattraper la Tessinoise.

L'Italienne a effectivement aussi disputé le slalom dimanche à Are (27e). Quelques points supplémentaires en Coupe du monde ne peuvent pas lui faire de mal pour augmenter la pression sur Gut-Behrami.

Federica Brignone, dernière rivale de Gut-Behrami pour le grand globe de cristal. Image: keystone

L'avance de la Suissesse est désormais de 282 points, alors qu'il reste quatre courses. Il est donc bien possible que le triomphe de «LGB» soit déjà acquis le week-end prochain. Ce serait son deuxième grand globe après celui de la saison 2015/16.

Une décision radicale ?

Une autre question restera peut-être en suspens après ces finales de Coupe du monde. La question dont on a le plus parlé au sein du Cirque blanc ces dernières années:

Combien de temps Lara Gut-Behrami va-t-elle continuer à skier?

L'experte de la TV alémanique (SRF), Tina Weirather, a relancé le débat la semaine dernière dans le Podcast am Pistenrand. La thèse de l'ex-skieuse liechtensteinoise: en déclarant publiquement qu'elle souhaite certainement encore participer aux Mondiaux de 2025, Gut-Behrami tente peut-être «d'éviter les questions sur sa retraite». Blick s'est emparé de l'histoire et s'est directement adressé à la Tessinoise: «Lara, continue s'il te plaît».

Tina Weirather, ex-skieuse liechtensteinoise, travaille comme consultante à la SRF depuis 2020. image: SRF/Oscar Alessio

Dans une interview avec CH Media, le groupe auquel appartient watson, Tina Weirather explique sa pensée:

«Personne n'aime être constamment interrogé sur une éventuelle retraite. C'était aussi mon cas à l'époque. C'est pourquoi l'horizon temporel plus long jusqu'aux Mondiaux 2025 pourrait aussi être une stratégie intelligente pour ne plus aborder le sujet de la retraite.»

Lara Gut-Behrami rangera-t-elle donc soudainement ses skis à la fin de cette saison? Weirather pense cela possible:

«Je pourrais l'imaginer. Tout le monde veut partir à l'apogée, mais personne ne le fait. Peut-être que Lara, qui est connue pour ses décisions radicales, y parviendra»

Mais la Liechtensteinoise pense le contraire également possible. Que Gut-Behrami dise, après cette saison avec – probablement – quatre globes en poche: «Vous savez quoi, je peux aussi y arriver quand toutes les athlètes blessées sont de retour!» Et ainsi, repartir pour une nouvelle saison, histoire de tenter ce défi.

Une chose est en tout cas sûre, selon l'experte de la SRF: «A partir d'un certain âge, on a besoin de davantage de stimuli. A un moment donné, la perspective de la prochaine victoire ne suffit plus. Il en faut plus pour que la flamme brûle encore».

