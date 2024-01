Image: AP

Lara Gut-Behrami en patronne

Lara Gut-Behrami a décroché dimanche son 41e succès en Coupe du monde, le quatrième de la saison. La Tessinoise a conclu en beauté son week-end à Cortina d'Ampezzo en remportant le super-G.

Deuxième vendredi puis 5e samedi en descente sur l'Olimpia delle Tofane, Lara Gut-Behrami faisait figure de favorite pour cette troisième course en trois jours. Elle n'a pas flanché, cueillant ainsi son 21e succès dans sa discipline fétiche.

La championne olympique 2022 de la spécialité, qui s'était déjà imposée lors du dernier super-G à Altenmarkt-Zauchensee pour accrocher sa 40e victoire sur le Cirque blanc, a parfaitement négocié les pièges du parcours. Elle s'est imposée avec 0''21 d'avance sur Stephanie Venier (2e) et 0''41 sur Romane Miradoli (3e).

Lara Gut-Behrami, qui a fêté son quatrième succès dans la discipline à Cortina (or mondial de 2021 inclus), fait par ailleurs une excellente opération sur le plan comptable. Elle profite de l'élimination de Cornelia Hütter pour prendre la tête de la Coupe du monde de super-G au détriment de l'Autrichienne.

La bonne opération

En quête d'un cinquième Globe dans la spécialité, la Tessinoise de 32 ans possède une marge infime sur Cornelia Hütter (10 points) alors que six super-G figurent encore au programme de la saison. Mais elle s'est parfaitement relancée après avoir connu l'élimination à Val d'Isère en décembre.

Lara Gut-Behrami revient par ailleurs à 195 points de Mikaela Shiffrin au général. Elle pourrait se rapprocher un peu plus de l'Américaine, au repos forcé après sa chute de vendredi, à l'occasion du géant de Plan de Corones prévu mardi. Les épreuves de vitesse prévues le week-end prochain à Garmisch pourraient lui permettre de relancer totalement la lutte pour le gros Globe.

Une nouvelle chute

Le week-end fut en revanche bien plus compliqué pour les autres Suissesses, aucune d'entre elles ne parvenant à s'immiscer dans le top 10. Et, après les blessures de Corinne Suter, Joana Hählen et Michelle Gisin, une nouvelle chute est par ailleurs à déplorer dans le camp suisse, celle de Stephanie Jenal. (fxp-fr-sda-rtp/ats)