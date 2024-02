Ce skieur évite la chute grâce à un réflexe étonnant

Le Norvégien Aksel Hammer aurait pu se faire très mal lors du Super-G de Kvitfjell dimanche. Il s'est rattrapé de façon magistrale.

Aksel Hammer était le dernier skieur à s'élancer du portillon de départ, dimanche lors du Super-G de Kvitfjell. Si tout s'était déroulé normalement, personne ce lundi ne parlerait du Norvégien au dossard 63. Il aurait fait une course correcte et aurait obtenu un résultat honorable devant son public. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Après un bon départ, Hammer a marqué les esprits en réalisant une prouesse alors qu'il était en très mauvaise posture.

Jugez plutôt! Vidéo: twitter

Ce saut à 180 degrés est à ranger parmi les numéros de funambules que nous offrent les skieurs chaque saison. La façon dont ils parviennent à rester debout après avoir perdu l'équilibre témoignent de toutes les qualités (techniques, mentales et physiques) dont sont dotés les grands champions.

Le plus grand de tous était Vincent Kriechmayr dimanche. L'Autrichien a remporté le Super-G de Kvitfjell devant Jeffrey Read (+0''17) et un duo composé de Dominik Paris et Marco Odermatt (+0''19).

(jcz)