Découvrez les dates d'ouverture des stations de ski en Suisse romande

Le marathon de New York laisse des souvenirs dégoûtants sur son passage

Le marathon de New York génère une immense quantité de déchets. Si l'organisation redistribue les vêtements abandonnés le long de la course à des associations, difficile de recycler les bouteilles remplies d'urines et les gobelets qui jonchent le sol.

La mythique course new-yorkaise fait rêver plus d'un coureur. Le 5 novembre dernier, ils étaient 50 000 à prendre le départ du marathon de New York qui traverse les cinq arrondissements de la Grande Pomme: Manhattan, Brooklyn, le Queens, le Bronx et Staten Island. Outre les amateurs de running, le plus grand événement sportif de la ville attire des millions de spectateurs et téléspectateurs depuis 1976.