Marco Odermatt a cartonné à Adelboden et Wengen, de quoi gonfler son compte en banque. image: keystone

Vous allez être très jaloux du salaire de Marco Odermatt

Avec trois victoires et une deuxième place, le Nidwaldien a brillé ces deux dernières semaines à Adelboden et Wengen. Il en a profité pour remplir son compte en banque.

Ralf Meile

Sept minutes, 51 secondes et 35 centièmes. C'est le temps qu'il a fallu à Marco Odermatt pour obtenir 380 points au classement général de la Coupe du monde en l'espace de huit jours.

«Odi» a triomphé au slalom géant d'Adelboden. Une semaine plus tard, il s'offrait sa première descente lors du tracé raccourci du Lauberhorn, avant d'enchaîner avec une deuxième place le lendemain en super-G. Finalement, samedi, le Nidwaldien a doublé la mise à Wengen en s'offrant la «vraie» descente du Lauberhorn grâce à une véritable démonstration.

Plus d' un million de francs par heure

Avec ces succès, Odermatt (26 ans) a prouvé – s'il le fallait encore – qu'il est actuellement le meilleur skieur du monde. Si ces quatre courses lui ont permis d'augmenter ses points, elles ont aussi gonflé son compte en banque. De 163 000 francs au total, précisément.

Marco Odermatt a brillé ce week-end à Wengen. Image: keystone

Il a reçu 47 000 francs pour chacune de ses trois victoires et 22 000 francs pour sa deuxième place en super-G derrière le Français Cyprien Sarrazin. Alors bien sûr, il faut aussi considérer tout le temps investi à l'entraînement ou dans les voyages, mais si on calcule ce qu'a empoché le Nidwaldien sur les lattes, ça donne le montant suivant: 345,85 francs par seconde.

Autrement dit, rien que sur le tronçon du Lauberhorn entre la Hundschopf (Tête de chien) et le tunnel, il a touché 10 000 francs. Comme salaire horaire, ça fait... 1'245'000 francs.

Des chiffres fous

Cette saison, Marco Odermatt a déjà remporté sept courses de Coupe du monde. Il a également terminé deux fois deuxième et deux fois troisième. Sur les douze épreuves qu'il a disputées, «Odi» est monté onze fois sur le podium. Tout simplement fantastique! Son pire résultat? Une septième place lors de la descente de Val Gardena. Un rang que beaucoup de ses collègues envieraient...

Grâce à ce bilan démentiel, le Nidwaldien a déjà empoché exactement 400 000 francs de prize money cet hiver. C'est environ 65 000 francs de plus que Mikaela Shiffrin et plus de 150 000 francs de plus que Lara Gut-Behrami, les numéros deux et trois de ce classement des revenus. Autre stat' folle:

Odermatt a gagné plus de prize money cette saison que tous les autres skieurs suisses masculins réunis.

Record à Kitzbühel et généreux sponsors

Les hommes se rendront en fin de semaine à Kitzbühel pour la prochaine classique. Deux descentes vendredi et samedi et un slalom dimanche sont au programme dans la station autrichienne. Les organisateurs ont prévu un montant total de prix record: 1'000'500 euros (937 000 francs suisses). Chaque vainqueur recevra 100 000 euros (93 700 francs suisses).

Cet hiver, Marco Odermatt a encore six descentes, quatre super-G et sept slaloms géants à disputer. S'il continue à ce rythme, il deviendra millionnaire rien qu'avec ses revenus de la saison 2023/24. A noter toutefois que, selon le lieu de la compétition, jusqu'à 30% des gains partent aux impôts.

Les primes de succès de la Fédération internationale de ski (FIS) ne constituent qu'une partie des gains du crack de Suisse centrale. La plus grande part provient de ses sponsors, en particulier son sponsor principal Red Bull. Ce deal et les autres contrats avec les partenaires et équipementiers font d'Odermatt un millionnaire en termes de revenus.

Adaptation en français: Yoann Graber